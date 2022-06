Gil Gelders wint rit in Giro U23: “Deze ervaring is een nieuwe boost in mijn carrière”

Voor het eindklassement speelde Gil Gelders niet mee, maar een goed dagresultaat neerzetten zat er met wat geluk wel in. Het werd meer dan een ‘goed dagresultaat’. In de straten van Peveragno mocht hij het hoogste podium betreden. “Ik ben zeer tevreden over de afgelopen week. De doelen die ik vooraf had gesteld, werden allemaal gehaald. Deze ervaring is een nieuwe boost in mijn carrière. Ik heb hier zeer veel geleerd. Hoeveel landgenoten kunnen zeggen dat ze een rit in de Giro U23 hebben gewonnen? Voor het eindklassement kwam ik inderdaad niet in aanmerking. Op de zware beklimmingen (de Mortirolo stond bijvoorbeeld in het roadbook, red.) heb ik niet à bloc gereden, maar reed ik op mijn eigen tempo naar boven. Ik heb mijn ritten uitgekozen en die aanpak heeft gerendeerd.”

Vijfde rit

De vijfde rit. Daar moest het dus gebeuren voor Gil Gelders. “In het begin van de rit was er al een col van ruim dertien kilometer. In de afdaling kwam alles weer bij elkaar. In de plaatselijke ronde was er een helling van 2,5 kilometer met een stijgingspercentage van vier procent. Je kon die helling wat vergelijken met Le Rosier in de Ardennen. Vermits ik al een hele dag een goed gevoel had, koos ik in de voorlaatste ronde na de klim voor de aanval. Opnieuw kwam alles samen. Op de laatste beklimming kon de Duitser Hannes Wilksch van DSM tien seconden voorsprong nemen. In de achtervolgende groep werd er samengewerkt, zodat we op één kilometer van de finish weer bij hem kwamen. Er waren in de finale veel aanvalspogingen geweest, zodat iedereen steendood zat. In de laatste driehonderd meter was het gewoon ieder voor zich. Ik won. Deze Giro U23 was loodzwaar. Vooral in de derde en de zesde etappe was het echt afzien. Dagen van vijfduizend hoogtemeters waren geen uitzindering. Ik kom in elk geval sterker uit deze week.”