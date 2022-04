Gil Gelders wint GP Affligem na knappe solo: “Laatste kilometers heb ik enorm afgezien”

De eerste versnellingen brachten weinig zoden aan de dijk. Op ruim veertig kilometer van de finish brak de GP Affligem echt open. Gil Gelders doet zijn verhaal. “Eigenlijk heb ik niet zo slim gekoerst. In de eerste wedstrijdhelft heb ik veel aangevallen en krachten verbruikt. Op veertig kilometer van de meet kon ik met een mooi groepje wegrijden. In de laatste ronde moesten we opnieuw over de kasseien. Daar koos ik andermaal voor de aanval. Er moesten wel nog tien kilometers worden afgelegd. Mijn voorsprong bedroeg nooit meer dan twintig seconden. In de laatste kilometers heb ik enorm afgezien. Ik woon op amper drie kilometer van het parcours. Bij elke omwenteling hield ik me voor dat ik niet mocht opgeven op het parcours waar ik zeker drie keer per week train. Blijkbaar zaten er straffe namen achter mij, maar daar had ik geen oog voor. Veel achtervolgers kende ik zelfs niet echt. Uiteindelijk hield ik tien seconden bonus over.”

Goed begin

Als tweedejaars bij de beloften komt Gil Gelders uit voor het Bingoal Pauwels Sauces WB Development Team. “Johan Molly haalde mij bij de ploeg. Ik wil dit seizoen gewoon verder doorgroeien. In de GP Criquielion werd ik eerder dit seizoen al tweede. Nadien werd ik even ziek. In het Circuit des Ardennes vlotte het minder. Mijn dertiende plaats in Luik-Bastenaken-Luik bevestigde dat ik op de terugweg was. In Affligem kon ik opnieuw ervaren dat ik sterker ben geworden. Ik voel me gewoon beter in mijn vel. De komende dagen heb ik een dubbel doel voor ogen. Eerst is er het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Het is de eerste keer dit seizoen dat ik op een tijdritfiets zal zitten, zodat ik niet goed weet wat ik ervan mag verwachten. Nadien volgt de Ardense Pijl. Ook dat is een wedstrijd die me goed moet liggen.”