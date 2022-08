Gil Gelders rijdt Ronde van de Toekomst: “We starten met een bijzonder sterke ploeg”

Rittenschema

Gil Gelders gaat dieper in op dat rittenschema. “We starten met een proloog, maar de tijd komt niet in aanmerking voor het eindklassement. De ploegentijdrit is wel bepalend voor de eerste gele trui. Tot volgende week dinsdag is het ‘vlak’ al moet dat met een ferme korrel zou worden genomen. ‘Heuvelend’ is een veel betere omschrijving. De laatste drie dagen wordt het echt afzien. Dan zoeken we het hooggebergte op met de bekende cols uit de Tour. Ik denk bijvoorbeeld aan de Col de la Madeleine. We starten met een bijzonder sterke ploeg. Lennert Van Eetvelt en Cian Uijtdebroeckx zijn de vaandeldragers. Willian Lecerf, Alec Segaert en Thibau Nys hebben ook al voldoende bewezen op hun domein.”