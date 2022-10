Gil Gelders naar Soudal-Quick.Step: “Deze kans is een nieuwe stap voorwaarts in mijn carrière”

voetbal 1N Tienkoppig Rupel Boom incasseert in extremis nieuwe uppercut tegen SK Heist (3-1): “Verliezen went nooit”

Het mocht alweer niet zijn voor Rupel Boom. Nadat het halfweg de tweede helft voor het eerst dit seizoen én met een numerieke minderheid na rood voor Lukebakio, een achterstand wegwerkte en een verdiend punt mee naar huis leek te gaan nemen uit Heist-Op-Den-Berg volgde in het slot een nieuwe uppercut. Een ongelukkige strafschop luidde een nieuwe nederlaag in en in de toegevoegde tijd ging het mes nog wat dieper in de wonde, 3-1 was de eindstand.

18:10