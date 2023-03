Gil De Kerf met RSCA Futsal tegen Eisden Dorp: “Ik leer elke dag bij, elk detail telt”

Futsal eerste nationaleVrijdagavond neemt RSCA Futsal het in de eigen sporthal op tegen Eisden Dorp. Paars-wit is sinds de vorige speeldag zeker van de eerste plaats in de reguliere competitie. Daardoor kan men het duel in alle rust aanpakken. De Limburgers staan na achttien speeldagen overigens op de zevende plaats in eerste nationale.