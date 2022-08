Gil De Kerf definitief naar de A-kern van RSCA Futsal: “Deze stap motiveert mij enorm”

Futsal eerste nationaleDe voorbije jaren mochten meerdere jonge talenten proeven van het grote werk bij Halle-Gooik. Nu is er één belofte die bij RSCA Futsal een (semi)profcontract krijgt: Gil De Kerf (20) wordt een volwaardig lid van de A-kern en zal bijgevolg niet meer met de beloften aantreden. Voor de Dworpenaar is dat een grote stap in zijn carrière.

Jongeren zullen in de toekomst kansen blijven krijgen bij RSCA Futsal, maar Gil De Kerf is de enige die definitief werd opgenomen in de A-selectie. Op voorspraak van coach Luca Cragnaz maakt hij deel uit van de eerste ploeg. “Op het einde van vorig seizoen nam manager Lieven Baert me apart. Hij deelde me mee dat ik opgenomen werd in de profkern. Er zijn nog sterke beloften, maar blijkbaar was ik de enige die de stap mocht zetten. Het was een zeer aangename verrassing; deze stap motiveert me enorm.”

Ook in het ijsbad is het wennen voor Gil De Kerf (l).

Nieuwe stap

Vorig seizoen mocht Gil De Kerf al proeven van het grote werk. “Twaalf maanden geleden mocht ik niet mee op stage, maar ik was er wel bij tijdens de Main Round van Champions League in Slowakije. Ik besef dat het niet volstaat om vijfennegentig procent geconcentreerd te zijn. Wie er niet vol gaat, vliegt er op dit niveau onherroepelijk uit. Fysiek sta ik sterk. Dat is ook nodig om in duel te gaan. Of ik nog moet leren? Op de eerste training had ik meteen een panna van Fits aan mijn been (lacht). Dat zegt voldoende. Het overkomt me trouwens meermaals op training. Ik besef al dat ik daar niet mag blijven bij stilstaan, maar door moet gaan in plaats van te vloeken. Ik kijk enorm op naar Grello, maar wellicht leer ik het meest van Edu. Hij speelt op mijn positie. Soms speel ik op links, maar rendeer het best centraal.”

Gil De Kerf houdt er in Afyonkarahisar een strak trainingsregime op na.

Studie

Gil De Kerf combineert profsport met studies LO. “Ik zit in mijn tweede jaar. Het is niet altijd gemakkelijk om beiden te combineren. Gelukkig heb ik een topsportstatuut. Dat laat me toe om vlot te trainen. Tijdens de stage had ik normaal een examen af te leggen. Dat werd verplaatst naar de dag na onze terugkomst uit Turkije (24/8, red.). In de voorbereiding heb ik steeds enkele minuten mogen spelen. Van die momenten moet ik profiteren.”

Ook op stage houdt Gil De Kerf zich aan een sportdieet.