Gierlenaar Lennerd Daneels probeert invallerstatuut van zich af te spelen in Eredivisie bij RKC Waalwijk: “Ik wil mijn basisplaats heroveren”

voetbal in het buitenlandDoet de naam Lennerd Daneels een belletje rinkelen? De kans is groot van niet en dat hoeft ook niet te verbazen. De Gierlenaar stak immers al op heel jonge leeftijd de grens over en kreeg zijn voetbalopleiding voornamelijk in Nederland. Maar mogelijk hoort u de naam de komende jaren toch nadrukkelijker, want de winger staat dicht bij een basisplaats in de Eredivisie bij RKC Waalwijk.

Opvallend: Daneels speelt al meer dan tien jaar bij onze noorderburen, maar een Nederlands accent kan de 22-jarige Gierlenaar nog best verstoppen: "Ik heb de taal geleerd”, lacht hij. “Als ik met Vlamingen praat, hoor je het amper, maar in een gesprek met Nederlanders schakel ik toch over. Het is zo gegroeid natuurlijk, want op mijn dertiende stapte ik over naar PSV, maar daarvoor had ik er ook al drie jaar op zitten bij Willem II.”

“Mijn keuze voor Nederland? Na Willem II speelde ik even bij Beerschot en in die periode had ik verschillende opties, maar PSV was gewoon de beste voor mijn ontwikkeling. Hun opleiding behoort tot de top in Europa en ook op schoolvlak was alles tot in de puntjes geregeld. Ik speelde er acht seizoenen, maar twee jaar geleden werd het me duidelijk dat het heel moeilijk zou zijn om door te breken naar het eerste elftal. Als 20-jarige gaat het niet meer om concurreren met andere jeugdspelers, maar met talenten van over de hele wereld die naar Eindhoven worden gehaald.”

Niet voor de leeuwen

“De overstap naar RKC vorige zomer was dus een logische stap, maar die bracht aanvankelijk helemaal niet wat ik er van had verwacht. Ik werd gehaald, maar speelde heel weinig. Dat de ploeg niet draaide, was ook niet in mijn voordeel, want zo was de coach ook niet meteen geneigd om een jongeling voor de leeuwen te gooien. Verder dan een paar invalbeurten kwam ik niet en daarom werkte ik hard in voorbereiding naar dit seizoen.”

Nul op negen

“We zullen natuurlijk nooit weten of we het hadden gered mocht de competitie niet zijn stopgezet, maar in ons geval was corona een meevaller. Zo bleven we in de Eredivisie en iedereen was er meteen op gebrand om beter te doen. Ikzelf ook en dat was de coach niet ontgaan, want na een sterke voorbereiding mocht ik in de basis aan het seizoen beginnen. Jammer genoeg verliep de start niet zoals gehoopt. We begonnen met een nul op negen tegen Vitesse, Ajax en Utrecht en ik verhuisde weer naar de bank.”

“Het kind van de rekening? De club haalde met Ola John nog een concurrent in de transferperiode en hij is niet van de minsten. Als je weer invaller wordt door een speler met ervaring als international en in de Champions League, kan je dat wel makkelijker plaatsen. Vooral omdat ik nog steeds elke week mijn minuten krijg van de coach. De ene week al meer dan de andere, maar ze zijn allemaal belangrijk in mijn ontwikkeling. Natuurlijk sta ik liever in de basis. Dat ik mijn kans krijg, onderstreept het vertrouwen en het feit dat ik dicht tegen de elf aanleun. Daar ben ik blij mee.”

Veilige middenmoot

“Maar het blijft een moeilijk seizoen inderdaad. Alles staat heel dicht bij elkaar in de rechterkolom en in dat opzicht deden we een gouden zaak met de overwinning bij Twente afgelopen weekend (0-2, red.). Als we komende zaterdag ook concurrent VVV Venlo kunnen kloppen, zetten we een belangrijke stap richting de veilige middenmoot. Het behoud is ons hoofddoel. Mijn eigen ambities? Ik denk vooral op korte termijn en dat betekent nu concreet om een basisplaats af te dwingen. Aan het vervolg van mijn carrière denk ik nu nog niet, alleen RKC telt momenteel.”