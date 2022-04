Giebe Algoet maakt comeback op PK na zware enkelblessure: “Ik piek vooral naar het Vlaams kampioenschap”

Vorige zomer kende de Oostendenaar een schitterend seizoen met de Vlaamse titel, nationaal zilver en een nieuw persoonlijk record van 2m16. Verwacht werd dat hij die positieve lijn ook deze winter ging verderzetten, maar een enkelblessure besliste daar anders over. “In september heb ik tijdens een partijtje basketbal mijn enkel serieus omgeslagen”, zegt hij. “Onderzoek wees uit dat ik twee ligamenten gescheurd had en dat mijn pezen ook flink geraakt waren. Ik heb dan ook effectief twee en een halve maand niet mogen lopen. De focus lag deze winter dan ook vooral op het herstellen van mijn enkel. Kinébezoeken en stabilisatieoefeningen waren vooral mijn deel. Begin december mocht ik dan voorzichtig de looptrainingen hervatten en pas in februari heb ik mijn eerste hoogspringtraining kunnen afwerken. Op die manier is het indoorseizoen dan ook aan mij voorbij gegaan, maar gelukkig is mijn enkel nu wel volledig hersteld.”

Universiade

“Ik ben momenteel nog aan het opbouwen en ik zou heel graag op het Vlaams kampioenschap op mijn top zijn. Vooral ook omdat ik toch met de limiet voor de Universiade in mijn hoofd zit. Om naar het Chinese Chengdu te mogen moet ik 2m17 springen en dat is in principe haalbaar. Maar goed ik staar me er niet blind op hoor. Het is gewoon leuk om naar zo’n doel te kunnen toewerken. Lukt het, dan is dat fantastisch, maar het zal geen mislukking zijn als ik het niet haal. Atletiek is voor mij vooral iets waarin ik me enorm amuseer. Het trainen in groep en de leuke competities met de andere hoogspringers, da’s iets waar ik voor leef”, besluit hij.