Gibbe Staes naar Nokere Koerse: “Heel mooi parcours met vijftien kilometer kasseien”

In Rijkevorsel werkte Staes twee weken geleden zijn eerste wegwedstrijd bij de U19 af. “Het was een vrij rustige koers met vier renners die voorop reden”, blikt de kerel uit Schoonbroek terug. “Ik heb geprobeerd om dat gaatje te dichten, maar dat lukte niet. In de sprint speelde ik geen rol van betekenis.”

Daarna, tijdens de krokusvakantie, trokken de junioren en nieuwelingen van Acrog-Tormans op stage naar het Spaanse Benicassim. Om de laatste hand te leggen aan hun conditie en klaar te zijn voor het programma dat hen wacht. Want bij de ploeg uit Balen zullen dat vooral interclubs en UCI-koersen zijn. De eerste volgt zaterdag al. Het team start met Gibbe Staes, Niel Meulemans, Matti Van Speybroek, Arthur Clauw, Lowie Knaeps en Rune Vandendijck die de zieke Milan De Ceuster vervangt. Voor hen wordt het moeilijk om even goed te doen als in Kuurne-Brussel-Kuurne waar ploegmaat Sente Sentjens won.

Verwacht veel zijwind

“We zijn Nokere Koerse gaan verkennen”, aldus Staes die op zondag 20 maart ook de Guido Reybrouck Classic in Damme zal rijden. “Ik vind het een heel mooi parcours. Met circa vijftien kilometer kasseien. Er kan veel zijwind staan. Dat wordt oppassen. Zo goed mogelijk vooraan koersen, zeker op de kasseien. De aankomst op Nokereberg is heel speciaal. Ook al is de kasseihelling maar 350 meter lang, dat wordt een hele lastige sprint. Moeilijk te zeggen wat ik zaterdag mag verwachten, maar ik kijk er hard naar uit.”

Naast Nokereberg liggen nog een paar beklimmingen op het parcours van deze 1.1-wedstrijd: Lange Ast in Huise, het Vossenhol in Tiegem, de Holstraat in Anzegem en Petegemberg in Petegem-a/d-Schelde. Bovendien lijkt het deelnemersveld goed gestoffeerd met Vlad Van Mechelen (achtste en beste Belg op het WK 2021), de Brit Joshua Tarling (tweede op het WK tijdrijden 2021), de Nederlander Elmar Abma (winnaar Omloop van Yerseke) en Steffen De Schuyteneer (vierde in Kuurne-Brussel-Kuurne).

