Gianni Vermeersch zesde op het BK: “Ik verdiende de vijfde plaats”

Vermeersch begon goed aan het BK want hij nestelde zich meteen in vijfde plek. Die mooie uitgangspositie verspeelde hij door een val halfweg. “Ik zat perfect op schema voor de vijfde plaats toen ik op het lange rechte stuk na de brug ten val kwam”, zuchtte Vermeersch. “Daar heb ik heel wat tijd verloren want mijn stuur stond scheef en mijn shifter was stuk. Quinten Hermans zat toen bij mij, ik was hem kwijt. Plots zaten Tim Merlier, Jim Aernouts, Daan Soete en Diether Sweeck aan mijn wiel.”

Slechte laatste zandpassage

Waardoor de pion van Credishop-Fristads opnieuw aan de strijd om plaats vijf moest beginnen. Bij het ingaan van de slotronde leek die vijfde plaats hem niet meer te kunnen ontsnappen. Hij had zijn gezellen afgeschud en was opnieuw over Hermans gegaan. Alleen Tim Merlier, op de weg bij Alpecin-Fenix ploegmaat van Vermeersch, heel dicht. “De laatste passage in het zand liep het voor die vijfde plaats verkeerd”, ging Vermeersch verder. “In de slotronde had ik nochtans alles op alles gezet. Waardoor ik in dat zand à bloc zat en te vroeg moest afstappen. Ik zag dat Tim Merlier weer bij mij zat en besefte meteen dat ik de vijfde plaats mocht vergeten.”

WK-kandidatuur kracht bijgezet

Merlier bolde een tweetal seconden voor Vermeersch over de streep en zette zijn beste uitslag van deze winter neer. Over het missen van die vijfde plaats is Vermeersch bijzonder ontgoocheld. “Vijfde of zesde is voor mij persoonlijk een heel groot verschil”, benadrukte Vermeersch. “Op een kampioenschap in België tot de top vijf horen klinkt veel mooier dan er net buiten vallen. Ik was nochtans goed genoeg voor die vijfde plaats, denk dat ik ze ook verdiende. Jammer genoeg is het niet gelukt. Waardoor ik na het missen van het podium in Gullegem en pech met mijn schoen in Hulst een derde ontgoocheling oploop. Het zal wel keren zeker? Denk dat ik in dit BK mijn kandidatuur voor het WK in Oostende nog wat kracht bijzette.”