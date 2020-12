Gianni Vermeersch rijdt woensdag de Ethias Cross in Bredene: “Mooie omloop, ik rijd er graag”

Tiende in Herentals en Grembergen, achtste in Heusden-Zolder. “Wedstrijd per wedstrijd gaat het beter”, vindt Vermeersch. “In het dubbelweekeinde Antwerpen-Gavere kwam ik in competitie. Niet met mijn beste vorm want na het wegseizoen rustte ik vrij lang. Toen ik begon te crossen was ik maar een maand aan het trainen en had ik nog geen enkele specifieke training in het veld gedaan. Zaterdag in Heusden-Zolder vond ik mezelf heel goed. Ook in Grembergen had ik achtste kunnen eindigen. In de voorlaatste ronde dook ik op mijn buik in een plas. Daarna was ik helemaal verkleumd en werd ik zowel door Pim Ronhaar als Thijs Aerts gepasseerd.”