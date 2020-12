Gianni Vermeersch maakt rentree in het veld: “Logisch dat ik nog niet top ben”

VELDRIJDENNet als Mathieu van der Poel en Tim Merlier begon ook Gianni Vermeersch dit weekend aan zijn veldritcampagne. In Antwerpen werd hij zaterdag zestiende, twee minuten na winnaar Van der Poel. Daags nadien moest hij zich in Gavere met plaats 22, vijf minuten na laureaat Tom Pidcock, verzoenen.

Met winst en een tweede plaats deed Mathieu van der Poel het bij zijn rentree in het veld schitterend. Gianni Vermeersch met de winnaar van de Ronde van Vlaanderen vergelijken is niet eerlijk. De Nederlander heeft uitermate veel talent. Vermeersch heeft een uitstekende dag nodig om in een klassementscross de top vijf te halen. “Het was een pittig weekend om erin te komen”, aldus Vermeersch in Gavere. “Antwerpen was lastig, Gavere is dat altijd.”

“Zowel zaterdag als zondag ging ik goed van start. Telkens kon ik tot halfweg een redelijk goed tempo rijden. Daarna moest ik bekomen. In Gavere had ik een halve ronde nodig om mij te herzetten. Na het wegseizoen, dat voor mij in de derde week van oktober eindigde met de Ronde van Vlaanderen en de Driedaagse De Panne-Koksijde, heb ik drie weken gerust. Wat betekent dat ik een viertal weken aan het trainen ben. Crosstrainingen heb ik nog niet ingelast”, stelt Vermeersch. “Logisch dat ik nog niet top ben.”

Niet ontevreden

De pion van Credishop-Fristads passeerde in Gavere na de openingsronde op positie elf de finish. Daarna zakte hij terug. “Nadat ik me herpakte, zat ik vlakbij een groepje dat voor de veertiende of vijftiende plaats streed”, gaat de Klerkenaar voort. “Ben ik één of twee procent beter, dan zou ik met die mannen meekunnen. Nu moest ik hen laten rijden. Al bij al mag ik niet ontevreden zijn over mijn eerste weekeinde in het veld.”

Crossen tot en met WK

Normaal zal Vermeersch deze winter in eigen land de meeste crossen afwerken. Volgende zondag komt hij aan de start van de Wereldbekermanche in Namen. Vermoedelijk doet hij de dagen nadien Essen en Herentals. “Als ik door bondscoach Vanthourenhout geselecteerd word, blijf ik crossen tot en met het WK in Oostende”, gaat Vermeersch voort. “Gewoon omdat ik dit nog altijd heel graag doe. Voor mij zijn de crossen in functie van het wegseizoen hele goeie trainingen. Van der Poel en Van Aert doen dit ook nog altijd. Mochten ze er het nut niet van inzien, dan zouden ze dit niet doen.”