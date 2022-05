Gianni Vermeersch heeft eerste seizoenzege beet, maar baalt om twintig tellen straftijd in tweede rit

Op 13 september 2020 schreef Vermeersch Antwerp Port Epic op zijn naam. Na een felle strijd met Stan Dewulf en Baptiste Planckaert. Dat was zijn laatste triomf. In de finale van de etappe van de Vierdaagse van Duinkerke tussen Roubaix en Cassel haalde hij het van onder meer Oliver Naesen en Philippe Gilbert, donderdag ritwinnaar.

“Een zware rit want vanaf de lokale ronden begon het te regenen”, begon Vermeersch zijn analyse. “In de tweede plaatselijke ronde kwam er ietwat onverwacht een breuk in de afdaling van de Cassel. Daardoor reed een groepje weg met mijn ploegmaats Lionel Taminiaux en Michael Gogl. Lionel stond te dicht in het klassement en liet zich uitzakken. Ik dacht dat de kopgroep voorop zou blijven, maar in de laatste ronde werd het gat toch gedicht. Eigenlijk zat ik de hele tijd in een zetel. Ik moest enkel wat afstoppen en de boel stil proberen liggen.”

Geen goed voorjaar

Na de hergroepering focuste Vermeersch zich op Philippe Gilbert. “Omdat ik wist dat hij de kasseiklim alles op alles zou zetten”, ging Vermeersch verder. “Toen hij sprong nam hij meteen tien tot vijftien meter. Ik zat niet meteen aan het wiel, maar kon het gaatje toch dichten. Dan twijfelde ik even. Ik zag dat Olivier Naesen nog kwam. Ik focuste me op het wiel van Gilbert. Naesen probeerde op verrassing te spelen. Ik zat op één à twee meter, maar de finish ging in dalende lijn. Daardoor kon ik hem in de slotmeters remonteren. Blij dat ik eindelijk eens kon winnen. En uitgerekend deze etappe, voor mij een droomrit want ik kom hier vaak trainen. Het was ook al lang geleden en dit was niet mijn beste voorjaar. Eerst een val in Strade Bianchi en ziek geworden na Tirreno Adriatico.”

Naast Gilbert op kop

Uiteraard was Vermeersch, die wellicht zijn eerste Ronde van Frankrijk zal rijden, tevreden met de ritzege. Toch vond hij het jammer dat hij in de slotrit niet meer in aanmerking kwam voor de algemene eindzege. “Door onterechte straftijd van twintig seconden na een noodgedwongen fietswissel in de tweede rit”, zuchtte hij. “Zonder dat stond ik naast Gilbert aan de leiding.”