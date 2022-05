Gianni Vermeersch botst in Antwerp Port Epic op naamgenoot Florian: “Laatste twee km één man te sterk”

Met 28 kilometer kasseien en 35 kilometer over onverharde wegen is Antwerp Port Epic een hele speciale 1.1-wedstrijd. Alpecin-Fenix trok met een vrij jonge selectie naar Antwerpen, maar kleurde toch het gebeuren. “Zoals tijdens de briefing voor de wedstrijd was afgesproken zaten we na 55 kilometer met de hele ploeg vooraan”, vertelde Gianni Vermeersch. “Zeker in het begin van deze wedstrijd deed iedereen van de ploeg wat werd verlangd. In een latere fase hebben we wat pech moeten verwerken. Want Guillaume Van Keirsbulck kwam ten val en reed ook op een slecht moment lek.”

Anders was hij misschien ook mee in de beslissende vlucht. Die werd circa dertig kilometer van de finish gevormd. Met Timo Kielich en Vermeersch had de ploeg van de broers Roodhooft twee pionnen mee. Ook de latere winnaar Florian Vermeersch (Lotto-Soudal), Adrien Petit (Intermarché-Wanty-Gobert) en Thibau Nys (Baloise-Trek Lions) zaten in de beslissende vlucht. Het duo van Alpecin-Fenix probeerde haar numerieke meerderheid te verzilveren.

Nys als schaduw

“In overleg met de volgwagen beslisten we elk om beurt te demarreren”, verduidelijkt Vermeersch die in 2020 won. “Want met de snelle Petit in de kopgroep was ik niet honderd procent zeker van mijn spurt. Eerst plaatste Timo een sterke aanval. Hij sloeg een gaatje, maar Florian Vermeersch dichtte dat. Dan was het aan mij om te gaan. Maar Thibau Nys zat voortdurend als een schaduw op mijn wiel. Ik probeerde nog enkele keren, maar dat bleef duren. Toen Florian Vermeersch twee kilometer van de streep ging zat ik na een nieuwe poging even à bloc. Nadat ik op adem was gekomen reageerde ik toch. Ik leek wat dichter te komen, maar helemaal dicht kreeg ik het gaatje niet. Jammer dat ik het niet kon afwerken. De laatste twee kilometer was één man te sterk.”

Voor Gianni Vermeersch staat dinsdag al een andere opdracht op de kalender. In Stavanger begint hij aan de Ronde van Noorwegen, een zesdaagse rittenkoers die voor Ethan Hayter een opvolger zoekt.

