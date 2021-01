Gianni Vermeersch blikt vooruit op WK in Oostende: “Teleurgesteld als ik niet in top tien eindig”

Zondag zullen alle ogen op het duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel gericht zijn. Ook die van Gianni Vermeersch. De veldrijder uit Klerken zit bij Van Aert in de Belgische selectie, maar is op de weg ploegmaat van de uittredende wereldkampioen en winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Heeft hij niet liever dat Van der Poel zichzelf opvolgt? Of kiest hij toch voor Van Aert? “Mag ik mijn joker inzetten”, lacht Vermeersch. “Ik ben lid van de Belgische ploeg. Als ik iets kan doen voor Wout, zal ik dat niet laten. Ik denk niet dat hij mij zal vragen om een gat op Mathieu te dichten, want de enige die dat kan is Wout zelf. Niemand anders zal daartoe in staat zijn.”

Geen zandheuvel meer

De twee topfavorieten steken er ver bovenuit. Uiteraard start Vermeersch – zevende in Tabor (2015), achtste in Bieles (2016), tiende in Bogense (2019) - in Oostende met persoonlijke ambitie. “Eindig ik niet bij de eerste tien zal ik ontgoocheld zijn”, geeft de pion van Credishop-Fristads toe. “Achtste, negende of tiende: dat moet mijn plaats zijn. Daags voor Bredene maakte ik op uitnodiging van bondscoach Vanthourenhout kennis met de WK-omloop. De passage op het strand is helemaal anders dan tijdens het BK van vier jaar geleden. De zandheuvel waar je niet anders kon dan lopen is weg. Een strook van tweehonderd meter is nu in twee keer honderd meter opgesplitst. Omdat er twee keer een verhard stuk van tien tot vijftien meter ligt. Daar kan je snelheid winnen. Echte zandspecialisten zagen dat wellicht liever anders, maar voor mij is dat zeker een voordeel.”