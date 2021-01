Gianni Vermeersch baalt na vierde plaats in Gullegem: “Ik weet niet wat er in slotronde scheelde”

Gullegem kreeg wereldkampioen Mathieu van der Poel en Tom Pidcock aan de start. Tot een echt duel tussen beiden kwam het niet. Na een eerste prik van de wereldkampioen pikte de jonge Brit aan, de tweede prik was beslissend. De tweede plaats van Pidcock kwam niet in gevaar. Vooraf besefte Vermeersch dat hij één van de kanshebbers op de derde podiumplaats was. Daarvoor hield hij rekening met de Spanjaard Felipe Orts. Jens Adams pakte die derde plek. De crosser van Team Hollebeekhoeve trad in Gullegem wederop nadat het cytomegalovirus hem zes weken van de fiets hield. “Ik besefte voor de start al dat het niet makkelijk zou worden om de derde plaats in te palmen”, vertelde Vermeersch na afloop. “Bovendien zat ik in het begin van de cross achter een valpartij. Om terug te keren ben ik redelijk diep moeten gaan. Daarna kreeg ik nog eens af te rekenen met een lekke band. Ik heb onderweg een paar cartouchen te veel moeten verschieten. Krachten die ik in de finale tekortkwam.”