Gianni Siebens stopt definitief met wielrennen: “Mijn afscheid was al een tijdje gepland”

VeldrijdenNormaal gezien zou Gianni Siebens (22) niet eens aan dit veldritseizoen begonnen zijn, maar de omstandigheden hebben er anders over geoordeeld. Nu hangt de crosser uit Sint-Katelijne-Waver de fiets definitief aan de haak. Siebens meent dat het tijd is om maatschappelijk nieuwe wegen in te slaan.

De beslissing om te stoppen werd al eerder genomen. Gianni Siebens bevestigt. “Mijn afscheid was al een tijdje gepland. Na het vorige Belgische kampioenschap overwoog ik een eerste keer om te stoppen. Mijn mecanicien was in die periode overleden. Hij vond dat ik moest blijven veldrijden. Speciaal voor hem ik er nog een jaartje bijgedaan. Het Belgisch kampioenschap 2021 was mijn grote doel. Aanvankelijk zag het er nog naar uit dat de elites 2 hun BK in februari in Middelkerke zouden kunnen afwerken. Nu ook dat niet doorgaat, is er geen reden meer om door te gaan.”

Mattentaarten

Hoewel het afscheid dus al een tijdje vaststond, kon Gianni Siebens zich toch opladen om er dit seizoen tegenaan te gaan. “Ik stop op een deftig niveau. Ik voelde dat ik op een keerpunt was gekomen in mijn carrière. De resultaten waren goed, maar echt potten breken lukte niet. Dan moet je keuzes maken. In de toekomst zal ik zeker blijven fietsen, maar niet competitief. Misschien wel bij een nevenbond. Mijn vader organiseert jaarlijks een cross en een wegwedstrijd in Vilvoorde. Die link met het wielrennen wil ik behouden. Verder is het de bedoeling dat ik mee ga werken in de zaak. We hebben thuis een grote bakkerij die gespecialiseerd is in mattentaarten. Van opleiding ben ik nochtans lasser (lacht), maar ik doe de job graag en rolde er langzaam in.”

Mooie ploegen

De voorbije jaren kon Gianni Siebens verschillende keren de kleuren verdedigen van goede (opleidings)ploegen. “Bij de juniores mocht ik proeven van het grote werk bij Telenet-Fidea. Dat was een zeer leuke periode, hoewel ik er ook kampte met een blessure aan de elleboog. Bij de beloften maakte ik deel uit van Marlux-Bingoal. Ook dat was een fijne ploeg. Recent was ik aan de slag bij het Urbano Cycling Team. De ploegleiding van Urbano wens ik eveneens te bedanken voor de kansen ze die ze me gaven. Sportief waren mijn overwinningen in Groot-Brittannië en Zweden (dit seizoen nog, red.) hoogtepunten.”