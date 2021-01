Gianni Siebens rijdt zondag het BK in Meulebeke: “We strijden niet allemaal met dezelfde wapens”

Gianni Siebens verwierf alvast startrecht om in Meulebeke van start te mogen gaan. “Vorig jaar won ik in York. Doordat de cross deze winter niet georganiseerd werd, behield ik die punten. In september was ik dan aan de slag in Zweden. Daar behaalde ik een eerste en een derde plaats. Ook daar pakte ik dus voldoende UCI-punten om zondag te mogen deelnemen aan het Belgisch kampioenschap. Nooit eerder heb ik in Meulebeke gereden, maar ik heb wel al een aantal beelden bekeken. Het lijkt me een compleet parcours. Voor mij mag het de komende dagen gerust nog regenen. Een omloop zoals in Dendermonde zag ik wel zitten. Uiteraard is dat relatief, maar ik voel me wel goed in mijn vel in zware omstandigheden.”