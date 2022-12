Gianni Mariën ontvangt met Lille United Pepingen-Halle: “Trachten een gooi naar de subtop te doen”

voetbal tweede nationale BLille United is zaterdagavond, in wat wellicht de laatste thuiswedstrijd op het terrein van Gierle zal worden, gastheer voor Pepingen-Halle. De nieuwkomer in tweede nationale B mag terugblikken op een sterke eerste ronde, waarin de subtop binnen handbereik ligt.

Lille heeft enkele eigenaardige wedstrijden achter de rug. Zowel tegen Belisia Bilzen als Bocholt liet het in de slotfase een overwinning liggen. Terwijl er vorige week, in Londerzeel, in het slot een 1-0-achterstand in een 1-2 zege werd omgezet.

“Globaal genomen hadden we enkele punten meer kunnen hebben”, blikt Gianni Mariën terug. “Uiteindelijk zal op het einde van de rit de balans wel in evenwicht zijn. We mogen niet vergeten dat we in een heel sterke reeks staan, waarin we meer dan behoorlijke prestaties hebben neergezet. Het moet nu de betrachting zijn om het eerste schuifje van de competitie succesvol af te werken.”

Onbekend

Gianni Mariën was in een ver verleden al eens actief in deze reeks, toen nog derde klasse. “Dat was mijn periode bij Duffel”, herinnert de middenvelder zich. “Intussen is er veel gewijzigd. Ik vind dat we met Lille stevig voor de dag komen. Het is zaak er elke week te staan. Pepingen-Halle, onze tegenstander van zaterdag, klopte vorige week de beloften van KV Mechelen. Mechelen was voor mij de beste ploeg die we tot hiertoe hebben ontmoet. Het geeft nogmaals aan hoe onberekenbaar elke tegenstander is. Voor mij zijn de meeste ploegen onbekend.”

Evenwichtig

De Lierenaar zorgde vorige week in Londerzeel voor de gelijkmaker, terwijl de heroptredende Olivier Schops de tweede en winnende treffer voor zijn rekening nam. “Ik heb een vrij moeilijke voorbereiding gehad, waardoor het tijdens de eerste weken van de competitie niet altijd even vlot verliep. Maar eens ik het ritme had gevonden, ben ik op dat elan door blijven gaan. Daardoor mag ik tevreden zijn over mijn eerste competitiehelft.”

Verhuis

Indien de plannen de komende weken niet meer gewijzigd worden, neemt Lille straks afscheid van de accommodaties in Gierle. Bedoeling is om na de winterstop zijn intrek te nemen op de gloednieuwe site die in Poederlee werd opgetrokken.

