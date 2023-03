Gianni Mariën en Lille United ontspannen naar leider Hades Hasselt: “We voetballen weer met heel veel vertrouwen”

De winst tegen de beloften van KV Mechelen en Diegem hebben Lille United opnieuw op de rails gezet. Vooral tegen Diegem was het Lille van de heenronde weer te bewonderen. “We hebben dit seizoen al meerdere goeie prestaties afgeleverd”, zegt Gianni Mariën. “Voor mij was de opdracht van vorige zaterdag de beste van dit seizoen. Iedereen vervulde op een perfecte manier de opdrachten zoals ze door de coach waren gegeven.”

Collectief

Uiteindelijk bleef de mindere Lilse periode beperkt tot een nul op negen. Een gegeven waar iedere formatie mee te maken krijgt. “We hebben een groep die voldoende ervaring bezit om te beseffen dat een dipje deel uitmaakt van de competitie. Wij hebben een ploeg die het moet hebben van zijn collectiviteit. Als er dan een periode is waarin diverse spelers tegelijk door een schorsing of blessure aan de kant moeten blijven, laat zich dat gevoelen.”

Behoud

Ondanks het gegeven dat Lille al een ganse seizoen meedraait in de middenmoot van het klassement, blijft men de ambities op een realistische manier benaderen. “We hebben altijd gezegd dat veertig punten nodig zijn om helemaal zeker te zijn. Op dat vlak hebben we er nog vier nodig. Ik hoop dat we die kaap snel kunnen bereiken. Vanaf dat moment kunnen we verder beginnen kijken.”

Leider

Lille kan zaterdagavond op een ontspannen manier afreizen naar leider Hades Hasselt. “We hebben dit seizoen al vaker getoond dat we tegen de ploegen uit de bovenste regionen van het klassement ons mannetje kunnen staan. In de heenwedstrijd was het verschil (1-2) bijzonder klein. Hades is en blijft een goede ploeg, die niet toevallig bovenaan staat. Het is plezant om dergelijke wedstrijden te kunnen spelen.”