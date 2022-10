Gianni Marchand wint Ronde van Iran, maar smakte ook hard tegen de grond: “Zwaarste val ooit”

Dankzij rit- eindwinst in de Ronde van Iran duikt Gianni Marchand (32) weer de top tweehonderd van de UCI-ranking in. Op het podium kon hij niet echt van de eindzege genieten want vijfhonderd meter van de streep kwam hij ten val.

“Niets gebroken, maar mijn zwaarste val ooit”, zucht Marchand. “De slotrit was een criterium over tien ronden op een autosnelweg. Toen we een tunneltje uitreden liep het, met nog vijfhonderd meter te gaan, fout. Ik zat aan het wiel van de Iranees die in de stand op één seconde stond. De weg lag niet perfect. Een renner kwam rechts van mij. Wellicht reed hij in een put en nam hij mij mee in zijn val. Tegen 66 per uur. Een val waarbij ik op rug, arm en heup grote schaafwonden opliep.”

Niet naar Arendonk

Voor Marchand was de terugreis – van Tabriz via Istanbul naar Brussel goed voor een trip van twintig uren – alles behalve een pretje. “Na de eerste vlucht zat mijn t-shirt al vol plekken met wondvocht”, gaat hij verder. “Voor iedere buitenlandse koers steek ik verzorgingsmateriaal in mijn valies. Dit keer was die voorraad niet voldoende om de brandwonden goed te verzorgen.”

Wat bij de thuiskomst moest gebeuren. Geen lachertje. Marchand stond in de selectie van Tarteletto-Isorex zijn plaats af voor de Memorial Rik Van Steenbergen zondag in Arendonk. Vrijdag trekt hij naar de osteopaat. Op de fiets zat hij nog niet. Het zou best kunnen dat hij ook Putte-Kapellen dinsdag, de Nationale Sluitingsprijs, laat passeren.

Iran een mooi land

Dankzij winst in de openingsrit en de eindzege in de Ronde van Iran sluit hij het seizoen af met twee zegestipjes achter zijn naam. Hij werd ook 142 UCI-punten rijker waardoor hij weer bij de beste tweehonderd van de wereld staat. De broodrijder uit Aartrijke kwam onder de indruk van Iran. “Dat land komt altijd negatief in het nieuws”, weet Marchand. “Ook nu weer want over heel de wereld wordt geprotesteerd rond de dood van een jonge vrouw die door de Iraanse zedenpolitie was opgepakt. Van die protesten zagen wij in Tabriz niets. Alleen werden over heel het land de sociale media afgesloten. Het weer is goed, het land mooi, maar op toeristisch vlak niet ontwikkeld. Alle ploegen kregen een loopjongen ter beschikking. De onze hoopte dat Iran er over dertig, veertig jaar helemaal anders zal uitzien.”