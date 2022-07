Gianni Marchand wint Mosselkoers: “Al is het geen UCI-koers, het doet deugd nog eens te winnen”

Wielrennen beloften Milan Paulus start met ambitie in de Giro Ciclistico della Valle d'Aosta: “Ik pik mijn ritjes uit”

Hij had graag de Giro d’Italia U23 gereden, maar toen was er geen plaats voor Milan Paulus in de selectie van Lotto-Soudal. Een maand later mag de Truienaar toch naar Italië waar hij woensdag start in de Giro Ciclistico della Valle d’Aosta, een vijfdaagse rittenkoers. Paulus start met ambitie, vooral dan om zijn kans te gaan in een rit. “We hebben in onze ploeg kanshebbers op eindwinst, ik wil mijn ritje eruit pikken”, vertelt Paulus die op stage naar Frankrijk trok.

12:50