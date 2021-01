Gianni Marchand rijdt zondag eerste koers, maar moet nadien anderhalve maand wachten op de volgende

Woensdag begon in Altea de ploegstage van Tarteletto-Isorex, het Oost-Vlaamse continentale team. Gianni Marchand deelt de kamer met Stijn De Bock. Met Lennert Teugels, Julien Van den Brande, Gil D’heygere, Elias Van Breussegem, Jacob Relaes en Brent Van de Kerckhove zit Marchand in de eerste wedstrijdselectie van het seizoen. Nochtans kwam hij woensdag, de eerste trainingsrit van de stage, ten val. “Ter hoogte van de eerste rotonde net voor het binnenrijden van Calpe”, zucht de dertigjarige prof uit Aartrijke. “Op negen man zat ik achtste. Iedereen kwam goed door de bocht, mijn voorwiel schoof weg en in mijn val nam ik Julien Van den Brande mee. Hij kwam er goed vanaf. Ik heb schaafwonden aan elleboog en heup en een bloeduitstorting op mijn bovenbeen. In de nacht van woensdag op donderdag heb ik niet zo goed geslapen. Toch heb ik donderdag en vrijdag goed kunnen trainen.”

Na stage in quarantaine

Zodat zijn aantreden in de 1.2-koers van zondag niet in gevaar komt. Na deze wedstrijd gaat de stage tot en met volgende week zaterdag verder. Bij de terugkeer naar België zullen de renners van Tarteletto-Isorex in quarantaine moeten. “We mogen wel buiten om individueel te trainen”, weet Marchand. “Gelukkig maar. Na de wedstrijd van zondag moeten we anderhalve maand geduld oefenen om weer in competitie te komen. Links en rechts hoor ik wel eens dat de oefenkoersen in Emelgem en Bottelare zeker zullen doorgaan, maar dat durf ik betwijfelen. Le Samyn op 2 maart zal onze volgende koers worden. De maand maart is goed gevuld. Met onder meer de Grote Prijs Jempi Monseré, Lillers, Paris-Troyes, Nokere Koerse, Bredene Koksijde Classic, Mol, de Ronde van Normandië en de eendagskoersen Classique Loire Atlantique en Chôlet. Normandië overlapt met die twee eendagskoersen. Welke ik ga rijden weet ik nog niet, daarover moet ik overleg plegen. Koersen in Frankrijk spreken me, gezien mijn ervaring, altijd aan. Net als de Ronde van België en de Ronde van Wallonië later op het seizoen.”