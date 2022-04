Gianni Marchand klaar voor Tour of Hellas: “Opnieuw een hele belevenis, want na openingsrit slapen we op een boot”

WIELRENNEN PROFSWoensdag begint Gianni Marchand (31) aan de Tour of Hellas, de Ronde van Griekenland die na 10 jaar weer op de UCI-kalender staat. Vorige zondag sloot de Aartrijkenaar de Belgrade Banjaluka, een rittenkoers in Servië en Bosnië en Herzegovina, als tweede af. Hij streek 85 UCI-punten extra op.

Maandag vliegt de selectie van Tarteletto-Isorex naar Kreta waar woensdag de openingsrit van de Tour of Hellas wordt betwist. “Na België, Spanje, Rwanda, Frankrijk, Nederland, Bosnië en Herzegovina en Servië wordt Griekenland het achtste land waar ik dit seizoen zal koersen”, lacht de prof. “Ik denk dat die Ronde van Griekenland mij iets meer zal liggen dan de Belgrade Banjaluka. Daar waren de etappes op één na, overwegend vlak, terwijl we in Kreta en Griekenland elke dag een aantal hoogtemeters overbruggen.”

Enkele boottochten

De Tour of Hellas wordt een avontuur. Niet alleen voor de renners, maar ook voor de omkadering. Vrijdag vertrekt vanuit de service-course in Deinze een bestelwagen van Tarteletto-Isorex met fietsen, eten en drank richting startplaats Heraklion, de hoofdstad van het Griekse eiland Kreta. “Eerst 1500 kilometer met de camionette naar de Italiaanse havenstad Ancona”, weet Marchand. “Dan een dag op de boot naar Griekenland, daarna nog wat kilometers in de auto en dan nog eens een halve dag op de boot naar Kreta.”

“Wij vliegen maandagochtend vanuit Zaventem naar Kreta”, gaat Marchand voort. “Daar hebben we anderhalve dag om te acclimatiseren. De nacht na de openingsrit varen we naar Griekenland en slapen we op de boot. De tweede rit start in de Griekse hoofdstad Athene. Het wordt weer een hele belevenis.”

Sterk deelnemersveld

Op zondag 1 mei wordt de slotrit afgewerkt. Ook al krijgt de Tour of Hellas van de UCI hetzelfde 2.1-label als de Belgrade Banjaluka, Marchand verwacht dat het deelnemersveld volgende week een stuk sterker zal zijn. “Met Trek-Segafredo staat een team uit de WorldTour aan de start van deze rittenkoers”, klinkt het. “En daarnaast nog een aantal pro-continentale teams zoals Drone Hopper-Androni Giocattoli. Die ploeg was heel sterk in de Ronde van Rwanda. Ook Bardiani rijdt Tour of Hellas. Net als Bingoal-Pauwels Sauces Wallonie-Bruxelles. Omdat ik meestal heel regelmatig ben, streef ik naar een goed eindklassement en probeer ik in een etappe mee te doen voor ritwinst.”