Gianni Marchand hervat in Elfstedenronde: “Na drie weken zonder competitie weer koersen zoals ik gewoon ben”

wielrennen nieuwelingen Tussen diverse andere kampioenen wurmt Jasper Verbrugge zich op podium interclub in Koksijde

Niets dan U17-kampioenen in de spits van de Grote Prijs van Koksijde. Belgisch kampioen tijdrijden Thibaut Van Damme was sneller dan Senne Brys, Jasper Verbrugge en Yoram Knaepen, titelhouders in respectievelijk Oost-, West-Vlaanderen en Limburg.