Gianni Marchand, derde in Dwars door Wingene: “Graag zelf gewonnen, maar zege blijft in de ploeg”

In Dwars door Wingene deed Gianni Marchand (32) een gooi naar winst. Zijn uitval in de slotronde werd door Portsmouth gecounterd. Thibau Verhofstadt hield de zege in de ploeg. Marchand werd derde.

Tarteletto-Isorex was de enige continentale ploeg in Dwars door Wingene, een interclub over twaalf ronden van 12,7 km. “Dus mochten we met minder dan de winst niet tevreden zijn”, gaf Marchand toe. “We voelden snel dat iedereen naar ons keek. Gelukkig stond er wat wind. Waardoor we nog voor halfweg een putsch konden plegen.”

In de vijfde ronde zetten de zeven pionnen van de taartjesploeg – op het smalle gedeelte van het parcours blies de wind in de zij – het peloton op de kant. De groep viel uit elkaar. In de eerste waaier zaten circa 35 renners. Ze liepen snel tot vijftig seconden uit. “Op 3,5 ronde van het einde vonden we het moment gekomen al iets te proberen”, ging Marchand verder. “Bij mijn eerste aanval was ik onmiddellijk weg. Denk dat ik een halve ronde alleen reed. Daarna kwam ploegmaat Lennert Teugels met twee andere renners bij mij. Wat later sloot ook Kobe Vanoverschelde met twee man aan.”

Verhofstadt gelanceerd

Met Marchand, Teugels en Vanoverschelde had Tarteletto-Isorex drie man in de kopgroep. Ook de Brit Tom Portsmouth, de Luxemburger Pol Breser en de Nederlanders Tim Den Braber en Nick Van Der Lijke waren mee. In de op één na ronde zetten Thibau Verhofstadt en Sander Lemmens, nog twee pionnen van het team van sportdirecteur Danny De Bie, met Jonas Geerts druk. Ze raapten de geloste Breser op, lieten hem achter en sloten bij het ingaan van de slotronde bij de leiders aan. Net op dat moment zette Marchand alles op alles.

“Kilometers lang bleef mijn voorsprong tien seconden”, wist Marchand die via de Mosselkoers en Kemmel Koerse naar de Ronde van Wallonië gaat. “Bij het opdraaien richting aankomst zag ik die Brit met ploegmaat Thibau aan het wiel naderen. Onder de rode vod sloten ze aan. Ik probeerde het tempo zo hoog mogelijk te houden. Tweehonderd meter van de streep liet ik de snelheid zakken. Zo kon Thibau zich lanceren en de zege in de ploeg houden. Uiteraard had ik graag zelf gewonnen, maar als ik mag kiezen liever winst in een UCI-koers. Wat gezien het hoge niveau niet makkelijk is.”