Gianni Longueville scoort hattrick en bezorgt SC Blankenberge eerste driepunter: “Samen met mijn broer in de spits”

Blankenberge leed op de openingsspeeldag, na een desastreuze eerste helft, een 2-4-nederlaag in eigen huis tegen Wevelgem. Trainer Steve Swaenepoel opteerde afgelopen zondag voor een 3-5-2 met de broers Gianni en Giovanni Longueville in de aanvalslinie.

De kustploeg moest na vijf minuten spelen echter weer in de achtervolging. “Op een corner belandde de bal ver in het pak en een schot richting doel werd voorbij onze doelman gedevieerd”, vertelt Gianni Longueville, die de scheve situatie nog voor de rust recht wist te zetten. “We hebben de rug gerecht en namen het commando in handen. Er werd nog een doelpunt van mij afgekeurd wegens buitenspel, maar toch gingen we met een bonus naar de kleedkamer.”

“Na de kampwissel scoorde ik een derde keer en gaf ik de assist aan mijn broer voor de 1-4. Samen met Giovanni in de spits te kunnen spelen, is een groot voordeel voor mij. Zijn duelkracht is voor mij een enorme meerwaarde en we vinden elkaar uiteraard blindelings.”

Alles mogelijk

“Ik hoop alvast dat we de lijn kunnen doortrekken richting volgend weekend voor de thuismatch tegen Veurne. Het won eerder verrassend tegen Diksmuide, wat aantoont dat alles mogelijk is en blijft in deze reeks. Er staan ons nu misschien op papier een paar haalbare kaarten te wachten, maar we zouden toch graag met een goed gevoel naar de eerste topper in en tegen Boezinge trekken”, aldus Longueville, die rustig blijft onder de ambities van het bestuur.

“We zouden natuurlijk graag meedraaien aan de top van het klassement. Het bestuur zou weliswaar graag een stap hogerop zetten. De spelersgroep bekijkt het match per match. We willen onszelf hierbij vooral geen extra druk opleggen. We maken deel uit van een mooie en interessante competitie met een pak naburige clubs, wat er ook voor zorgt dat meer mensen de verplaatsing maken. We zien wel hoe het evolueert en waar het schip zal stranden”, klinkt het tot besluit.

