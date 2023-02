Gianni Laceur (FC Kleit) voor duel tegen Sottegem: “Ik voel me goed op positie zes”

voetbal eerste provincialeFC Kleit deed op de vorige speeldag een schitterende zaak. Na de 0-3-zege in Grembergen heeft Kleit quasi zekerheid over een verlengd verblijf in eerste provinciale. In Grembergen was Gianni Laceur een van de smaakmakers van de ploeg. Op positie zes. Aan de vooravond van het duel tegen Sottegem hadden we een babbel met het jeugdproduct van AA Gent.

“Het is wat toevallig dat ik op positie zes speelde de voorbije weken. Maar ik vertelde coach Wim Roels dat ik bij de jeugd van AA Gent altijd op die positie speelde. Tegen Sint-Niklaas speelde ik voor het eerst op die positie en het voelde goed. Mijn sterkte is wel dat ik het spel goed lees. In Grembergen liep het ook wel goed. In balbezit vond ik de oplossing en in balverlies kon ik vaak anticiperen. Ik voel me dus wel goed op die positie.”

Hold-up

De bezembindersploeg krijgt dit weekend SV Sottegem, nummer vier in de klassering, op bezoek. Laceur weet dat zijn ploeg voor een moeilijk duel staat. “Het positieve is dat we zeker wat meer ontspannen aan de aftrap komen. Net voor de wedstrijd tegen Grembergen voelde je wel even dat we eerder naar onder keken. Net daarom deed het deugd dat we daar de punten pakten. Maar tegelijkertijd voeg ik er aan toe dat het tegen Sottegem een heel moeilijke wedstrijd wordt. Daar wonnen we met 0-1, maar mocht je wel spreken van een hold-up. Op voorsprong gekomen, maar ondanks een rode kaart voor hen, compleet zoek gespeeld. Jarl Hautekeete pakte toen evenwel alles en zorgde zo voor een perfecte hold-up. Sottegem is op basis van de onderlinge duels wat mij betreft de beste ploeg.”

Positieve selectieproblemen

Wim Roels heeft naar komend weekend in ieder geval positieve selectieproblemen, want zowel Sander Van Hoecke als Kenneth Demeyer keren terug uit schorsing. “Dat voel je ook wel op training. We trainen scherp, iedereen heeft er zin in. Maar meer concurrentie tilt het niveau naar omhoog en daar kunnen we enkel voordeel uithalen. Hopelijk levert dit tegen Sottegem iets op.”

