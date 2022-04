Gianni Laceur (FC Kleit) kijkt uit naar de ‘Slag om de Kampel: “Mijn leukste seizoen tot nog toe”

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE AZondag is de Kleitse Hoge Branddreef het decor voor ‘De Slag om de Kampel’. FC Kleit moet winnen van Adegem om de druk op leider Destelbergen hoog te houden. Gianni Laceur ziet het duel vooral als een wedstrijd in de strijd om de titel.

“Ik heb het gevoel dat de derby net iets minder leeft dan anders. Het blijft natuurlijk een bijzondere wedstrijd, maar de matchen tegen Maldegem leven toch een stuk meer. Maar het belang is er zondag niet minder om. Een steek laten vallen tegen Adegem en de titelstrijd kan beslecht zijn. We weten dus wat we moeten doen. Het vertrouwen is er wel.”

“Niet dat we een wereldpartij achter de rug hebben in Zomergem. Tegen zo’n ploeg is het vooral zaak om snel de 0-1 op het bord te krijgen”, weet Laceur. “We lieten eerst wat kansen onbenut, maar via Pieter-Jan Maenhout kregen we toch het slot open gewrikt. Finaal werd het 0-4 en door de halve misstap van Destelbergen is alles plots mogelijk.”

Revelatie

FC Kleit mag zich de revelatie van het voorbije seizoen noemen. De titel zou een totaal onverwachte bekroning zijn. “We zijn het seizoen niet gestart met de gedachte dat we ons in de titelstrijd zouden mengen. Maar we hebben intussen al heel wat feestjes gebouwd”, klinkt het. “Het is wat mij betreft mijn leukste seizoen tot nog toe. Als 18-jarige promoveerde ik met KSK Maldegem naar het nationaal voetbal en met Akkers Middelburg zette ik de stap van vierde naar derde provinciale, maar qua plezier is het nu toch een zalig seizoen. Eén minpunt: met vier doelpunten was ik iets te weinig bepalend, al speelde ik een behoorlijk goede heenronde en kon ik de spelers rondom mij wel wat doelpunten aanbieden.”

Goede mix

Maar wat is de basis voor het sterke seizoen van de bezembinders? Laceur ziet verschillende troeven in zijn ploeg. “Het is duidelijk dat een aantal spelers dit jaar boven zichzelf uitstijgt. Ik denk dan aan jongens als Olivier Maenhout en Keanu Van Renterghem. Zij hebben duidelijk stappen gezet en hebben hun verdienste bij onze tweede plaats. Maar je hebt ook heel wat ervaring in onze ploeg. Dan denk ik aan Pieter-Jan Maenhout en Gert-Jan Lameire. ‘k Vind het wel jammer dat ‘Lammie’ naar Sint-Laureins trekt.”

“Maar laat ons de voetjes op de grond houden. We staan voor een moeilijke wedstrijd. Adegem hield leider Destelbergen op een gelijkspel”, weet Laceur. “Ik hoorde dat ze de bus parkeerden. Met succes blijkbaar. Met tegenstanders als Lembeke, Merendree en Sint-Laureins is ons programma nadien ook niet van de poes, maar we bekijken het van week tot week. Nu minstens in het zog blijven van Destelbergen en dan zien we wel weer.”

VK Adegem snakt intussen naar het einde van het seizoen. Coach Frank De Wispelaere beseft dat het niet evident wordt om in Kleit iets te pakken. “We hebben een goede wedstrijd achter de rug. Ja, we hebben de bus geparkeerd. Een dubbeldekker zelfs. Maar dat was onze enige kans om iets te pakken tegen Destelbergen. We hebben hun meest bepalende spelers aan banden kunnen leggen en pakten finaal verdiend een punt.”

“Tien minuten voor het einde van de wedstrijd kwam Ruben Deleu zelfs dicht bij de 1-0. In het wedstrijdslot kwamen wij bij een schermutseling dan weer goed weg. Tegen Kleit wordt het een ander paar mouwen. Ons kleine veld speelde zeker in ons voordeel. Op het grote veld van Kleit wordt het een stuk moeilijker om de ruimtes te belopen. Ik heb ook het gevoel dat de derby minder leeft”, besluit De Wispelaere. “Ik mis ook behoorlijk wat spelers. Iedereen zal meer dan top moeten zijn om in Kleit iets te pakken.”