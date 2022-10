Gianni Desmet (KSC Dikkelvenne) na de afgang (0-5) tegen Eendracht Aalst: “Tactisch en technisch te slap”

Het was kenschetsend voor de rest van de partij. Na 44 seconden mocht bezoeker Arne Van Den Eynde vrij aanleggen. Gelukkig voor de thuisploeg mikte de Aalsterse middenvelder in de armen van doelman Wouter Van Der Eedt. Van bij de start werd Dikkelvenne door de bezoekers overklast. “We waren op alle vlakken te flauw”, was de enige juiste conclusie die Desmet kon maken. “Tactisch en technisch te slap. Vooraf beseften we dat Aalst een goeie ploeg heeft. Zoals wij vanavond speelden, is deze 0-5 zelfs een terechte weergave van de verhouding.”

Hoebeke zondebok

Desmet moest al na zestien minuten een gele kaart – z’n derde waardoor hij volgende zaterdag de trip naar Torhout mist – pakken. Op een stilstaande fase nam linksachter Wantens de bal buiten de rechthoek op de slof. Hij opende op het halfuur de score. Zeven minuten later leed centrale verdediger Staf Hoebeke net over de middellijn knullig balverlies. Quentin Panneel ontsnapte en bood Mitch Dekuyper de 0-2 aan. KSCD-trainer Lieven Gevaert greep meteen in. Hoebeke mocht naar de kant, Gilles Desmet viel in, het systeem met vijf verdedigers werd opgegeven.

“Je mag staan zoals je wil, dit keer kwamen wij overal te laat”, zuchtte Gianni Desmet. “Uiteraard vertelde onze trainer tijdens de rust dat het niet goed was, maar dat er bij een snelle 1-2 nog altijd iets mogelijk was. Vijf minuten na de rust werd het al 0-3 waardoor het voor ons uitzichtloos werd. Het verschil was groot. Aalst was goed, heeft offensief veel kwaliteit, maar wij waren heel zwak. Van onze kant was het veel te weinig, ook van mezelf. Ieder van ons gaat nu vooral eens naar zichzelf moeten kijken.”

Cruciale partijen

Want de twee volgende partijen worden cruciaal. Zaterdag trekt geel-blauw naar Torhout, een week later zakt Wetteren naar de Hofkouter af. “Gelukkig pakten we in het seizoenbegin zeven punten anders stonden we nu helemaal onderaan”, aldus Desmet. “Andere clubs die onderin staan, winnen wel dit weekend. Wij hebben zeker geen mindere ploeg, maar de twee volgende weken gaan we moeten tonen dat we voldoende kwaliteit hebben.”

