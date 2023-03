Gianni Desmet (KSC Dikkelvenne): “Beste seizoen op dit niveau, maar Petegem kloppen zou toppunt zijn”

Basketbal BNXT League Joshua Price met Okapi Aalst tegen BA Limburg: “Okapi is de coolste club waar ik al speelde”

Okapi Aalst blijft het goed doen in de Elite Silver. Het is na vier speeldagen nog altijd ongeslagen in de reeks en wil die status zaterdagvond handhaven. Men staat dan voor een verplaatsing naar Basketbal Academie Limburg. Als de Limburgers niet onderschat worden, mag dat geen onoverkomelijk probleem zijn.