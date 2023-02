Gianni Delmoitié twee jaar langer bij Erpe-Mere United: “Mijn contract verlengen was voor mij vanzelfsprekend”

Erpe-Mere United ontvangt zondag Merelbeke. Tegen de nummer zeven in tweede nationale A gaat men op zoek naar een derde seizoenszege. United heeft na tweeëntwintig matchen negen punten. De degradatie lijkt onafwendbaar. De kloof met de voorlaatste (Harelbeke) is opgelopen tot tien punten. Om op een veilige plaats te staan moet men al dertien punten inhalen. Iedereen in zak en as? Toch niet. Veel kernspelers hebben ondanks de sportieve tegenvallers hun contract verlengd. Gianni Delmoitié (25) blijft zelfs twee jaar langer in Erpe-Mere. United zal volgend seizoen opnieuw over een competitieve ploeg beschikken. Zo slecht moet het dan toch niet zijn in Erpe-Mere.

Logische keuze

De keuze van Gianni Delmoitié om twee jaar langer te blijven lijkt verrassend, maar is dat niet. “Mijn contract verlengen was voor mij vanzelfsprekend. Doordat ik voor nieuwjaar geblesseerd raakte, was ik bij de laatste spelers om met de club te praten. Ik heb nooit getwijfeld en meteen voor twee seizoenen getekend. Ik heb daar goede argumenten voor. Van een ploeg die een heel seizoen onderaan bengelt wordt verwacht dat er een leegloop volgt. Dat is bij ons niet het geval. Er werden bovendien al enkele transfers gedaan. Ik ben intussen al zes jaar bij de club verbonden. Nog nooit stak het met mij tegen. In mei hebben we met de spelers samen beslist om voor de promotie te gaan. We wisten dat het een lastig seizoen zou worden. Dan moet je nu niet zaniken. Dat gebeurt ook niet. De sterkte van Erpe-Mere is steeds geweest dat er een goede sfeer was, waardoor iedereen bleef. Iedereen is hier op zijn gemak. Akkoord, we gaan terug naar derde nationale, maar het voetbalplezier zal er niet minder om zijn. De spelers blijven alles geven. Ik vraag dus aan de fans om ons te blijven steunen.”