Gianni Delmoitié gaat met Erpe-Mere United voor de promotie naar tweede nationale: “Deze kans is uniek”

Een beetje onverwacht mag Erpe-Mere United de eindronde spelen. Of toch niet? Gianni Delmoitié zit eveneens met een dubbel gevoel. “Twee maanden geleden waren we goed op weg om de eindronde te halen. Nadien lieten we enkele steken vallen en leek het verhaal definitief voorbij. De concurrentie morste evenwel ook met de punten, zodat we op de laatste speeldag toch de eindronde haalden. Niemand van ons had zin om op Sint-Niklaas te verliezen. In de heenwedstrijd werden we valselijk beschuldigd van racisme en onsportiviteit. Ik moet zeggen dat de terugwedstrijd zeer correct is verlopen. Zowel op als naast het veld. Dat is dan ook meteen rechtgezet.”

Eén winstmatch

Het gevolg is dat Erpe-Mere United één winstmatch verwijderd is van de promotie naar tweede nationale. Gianni Delmoitié knikt instemmend. “Niemand had voor het seizoen met dit scenario rekening gehouden. Nu we zo dicht bij de promotie zitten, willen we er echt voor gaan. Deze kans is uniek. Vier jaar geleden speelde ik met United (Bambrugge, red.) nog in tweede provinciale. Hoeveel kansen krijg ik nog om op dit niveau te spelen? Pelt is voor mij een onbekende tegenstander. Ik weet enkel dat ze twee uur op de bus zullen zitten. Misschien is tweede nationale voor ons te hoog gegrepen, maar dat zien we dan wel in september.”

Nieuw afscheid

Twee weken geleden nam iedereen afscheid van de Lindekouter. Het was voorbarig. Door de eindronde wordt er nog minstens één keer op het oude terrein gevoetbald. Gianni Delmoitié lacht. “Het was ook het afscheid van Tackaert en Arijs. Ik verdenk beide afzwaaiers ervan dat ze nog eens een afscheidsfeest willen meemaken. (lacht) Zonder onvoorziene omstandigheden zullen we ook compleet zijn. Kabera was op Sint-Niklaas geschorst, maar ook hij behoort tegen Pelt weer tot de kern.”

