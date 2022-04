Gianni De Neve en Lokeren kloppen Zelzate met 1-2: “Op karakter de overwinning meegenomen”

In een prima eerste helft leek Lokeren een gooi te doen naar de zege. Dankzij Niels Elewaut en Gianni De Neve trok de fusieploeg met 0-2 de rust in. “Dat was een ideale situatie”, beseft De Neve, die vanop de stip voor 0-2 zorgde. “We verdienden die voorsprong na een goede eerste helft. We wisten dat we na de pauze onder druk zouden komen.

“Zelzate profiteerde van het klein pleintje en hun gestalte met verre inworpen en vrijschoppen. Zo kwamen ze op 1-2 en daarna bleven ze pompen. Voor ons was het vooral kwestie om overeind te blijven. Wij vergaten te voetballen en leunden iets te veel achterover, maar gelukkig bleven de grote kansen voor hen uit. Het belangrijkste is dat wij op karakter de overwinning meenemen.”

Door de zege blijft Lokeren-Temse tweede, op zeven punten van leider Petegem. “Naar boven moeten we niet meer kijken”, vindt De Neve. “We hebben nog steeds twee punten meer dan Ninove en moeten er alles aan doen om dat zo te houden. Vrijdag beginnen we thuis tegen Wetteren aan de belangrijke slotweken van de competitie.”

Slechte eerste helft

Ook de Zelzatenaren beseffen dat de eerste helft bepalend was. “Wij waren voor de rust gewoon niet goed”, aldus Pieter Grootaert. “Op dat vlak was die achterstand logisch. We wisten bij 0-2 dat zij het slot op de deur zouden zetten. Na de pauze krikten we ons eigen niveau op.”

Halverwege de tweede helft trapte Grootaert zijn team opnieuw in de match, maar verder dan 1-2 kwam Zelzate niet. “Het was heel moeilijk om erdoor te geraken, dus moest het op powerplay. Wij hebben gestalte, maar dat heeft Lokeren ook. Zij verdedigden sterk in blok en gaven weinig ruimte weg.”

“We hadden heel graag punten gepakt tegen Lokeren, maar kunnen ons optrekken aan de betere tweede helft. We moeten vooral de eerste helft analyseren en bekijken wat daar is fout gelopen. We hebben nog drie wedstrijden. Daarin moeten we er alles aan doen om de zesde plaats veilig te stellen.”

KVV Zelzate – SC Lokeren-Temse 1-2

KVV Zelzate: Van Rie, De Bremme (71’ Van Cauwenberg), Cools-Ceuppens (52’ Kabera), Grootaert, Lanckman, Notteboom (52’ Verspeeten), Martens, Van Buyten, Vandenhende, Broeckaert, Antwi-Manu

Lokeren-Temse: Merckx, Van Moerzeke, De Kuyffer, De Witte, Mestdagh, Ekangamene (64’ Ramazani), De Neve, Schils, Njengo (64’ Janssen), Elewaut, Symons (88’ Boulaouali Didouh)

Doelpunten: 16’ Elewaut (0-1), 36’ De Neve (0-2, strafschop), 68’ Grootaert (1-2)

Gele kaarten: Cools-Ceuppens, Ekangamene, Vandenhende, De Bremme, Van Buyten

Lees ook: meer voetbal in 2NA