Gianni Bruno en STVV verslaan Seraing: “We blijven in de running voor de Europe play-offs, na broodnodige zege tegen de rode lantaarn”

Op de persconferentie haalde de Luikse coach Jean-Sébastien Legros uit naar scheidsrechter De Cremer en de VAR. “Ik ben ontgoocheld over het resultaat. We hebben nu een mirakel nodig om in de Jupiler Pro League te kunnen blijven. Ik ben wel fier op mijn jongens. Ze hebben een goede wedstrijd gespeeld. Bleven veel energie geven en vechten voor elke bal. Alleen jammer dat het eerste doelpunt van STVV niet werd afgekeurd. Robert Bauer lanceerde een verre inworp die werd doorgekopt door Boya in de box en daar werd onze doelman Dietsch gehinderd door Hayashi. Bruno kon profiteren om vanuit de draai fraai te scoren. Na de rust zochten we de gelijkmaker, maar STVV kon op tegenaanval een tweede keer scoren. Of ik volgend seizoen bij Seraing blijf? Ik wil graag assistent-coach worden van Bernd Hollerbach (lacht). Ik zal hem straks mijn nummer geven. Dat hij gaat vertrekken naar Duitsland? Oef, dan moet ik snel een cursus Duits gaan leren”, besloot Legros met een kwinkslag.

“We waren gretig en wilden absoluut na een moeilijke periode de drie punten in eigen huis houden”, begon Hollerbach met zijn analyse. “Onze start was geweldig met mooie combinaties. Na de voorsprong werden we te passief. Ik was niet happy tijdens de rust. Ik heb de jongens gewaarschuwd dat er opnieuw meer scherpte moest zijn in de duels. Op counter kregen we nog unieke kansen, maar uiteindelijk toen Bruno zijn tweede van de avond scoorde was de buit binnen. Of ik blij ben met het behoud? Mijn doel was 40 punten, die hebben we nog niet hé (lacht). Met een smalle kern mogen we tevreden zijn met onze resultaten. Donderdag spelen we om 18u een oefenwedstrijd bij FC Keulen uit de Bundesliga. Een mooie gelegenheid voor onze jonge spelers.”

Topschutter Gianni Bruno

“Ik ben blij met mijn twee doelpunten, maar vooral met de broodnodige zege”, stelde de 31-jarige goalgetter Gianni Bruno, die al aan veertien treffers zit. “Het behoud is binnen en we blijven in de running voor de Europe play-offs. Het zal een zware klus worden omdat te halen, maar we moeten blijven vechten en vooral geloven dat het nog kan. Tegen Seraing speelden we een sterk eerste half uur. Even kwam er een dipje, maar na de rust sloegen we toe met snedige counters. Ik zit wel met een dubbel gevoel, want ik liet nog twee kansen liggen. Bij de eerste poging bracht Tshibuabua redding voor de doellijn en bij de tweede kans besloot ik in de handen van Dietsch. Toch is het nu vooral genieten van deze zege en gaan we de interlandbreak in met een goed gevoel”, besluit Luikenaar Bruno.