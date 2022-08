Gianni Bruno en STVV swingen over een teleurstellend KV Mechelen heen: “Blij met eerste thuiszege van het seizoen en dat ik twee keer kon scoren”

Na de rust hetzelfde spelbeeld. STVV bleef baas. Tot plots de Maneblussers een vrije trap kregen. Geoffry Hairemans krulde het leder heerlijk in de verste hoek. Vier minuten later beging de ingevallen Dries Wouters een fout in de zestien en vanop de stip scoorde Shinji Kagawa, uitstekende partij als regisseur, de verdiende gelijkmaker. De Kanaries wilden meer en bleven zoeken naar het verlossende doelpunt.

Gouden wissels

Coach Hollerbach bracht Aboubakary Koita en Gianni Bruno. Dat duo moest oorlog maken in de zestien. In het slotkwartier kwam de beloning. Doelman Yannick Thoelen kon een pegel van Koita weren, maar Gianni Bruno was er als de pinken bij om zijn eerste van het seizoen tegen het net te prikken. Ruim in blessuretijd de kers op de taart voor STVV en Gianni Bruno met op aangeven van Koita zijn tweede van de avond.

Gianni Bruno

“Dit is een zalig gevoel”, opende een dolgelukkige Bruno uit Rocourt. “Het was lang geleden dat ik nog kon scoren en dan beslissend zijn met twee doelpunten is als een geschenk uit de hemel. We speelden een knappe partij en waren duidelijk heer en meester. Vooral de weerbaarheid na het doelpunt dat we moesten slikken toont dat deze groep op alle vlakken sterk staat. Iedereen was scherp, want die eerste thuiszege hadden we nodig om naar boven te kunnen kijken. Ik kwam niet 100% fit aan bij STVV en in de eerste wedstrijden kon ik enkele mooie kansen niet verzilveren. Hopelijk ben ik nu gelanceerd voor een mooi seizoen”, besluit de 31-jarige huurling van AA Gent.