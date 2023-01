Gianni Bruno en STVV pakken oververdiend gelijkspel tegen Club Brugge: “Ik kan leven met het behaalde punt, al waren de beste kansen voor ons”

Landskampioen Club Brugge boekte in de competitie een povere 3 op 15 en kwam dus niet zonder zorgen naar Stayen. STVV met slechts 20 tegendoelpunten in twintig wedstrijden beschikt over de op één na beste defensie. De laatste thuiszege tegen Club Brugge dateerde wel reeds van de openingsspeeldag in het seizoen 2015-2016. Het werd een boeiende partij. Club Brugge kwam verdiend op voorsprong, maar na een blunder van doelman Mignolet kon sluipschutter Gianni Bruno verdiend de bordjes in evenwicht brengen. De Kanaries kregen nog de beste kansen langs nieuwkomer Rocco Reitz, die als terugkerende zoon zich liet opmerken met een knappe invalbeurt en een afgekeurd doelpunt van Gianni Bruno. Het bleef bij een billijk 1-1 gelijkspel en bezoekende coach Scott Parker moet nog ontgoocheld wachten op zijn eerste overwinning.

Club Brugge is al zes wedstrijden zonder zege en het had zelfs kunnen verliezen op Stayen. Bezoekende coach Scott Parker was diep teleurgesteld over de tweede helft van zijn team.

“De eerste helft waren wij de betere ploeg en konden ook kansen afdwingen langs Mata en Lang. Na de rust voetbalden we krampachtig en brachten we veel te weinig. We zijn enorm ontgoocheld. We zijn aan het zoeken naar oplossingen en hopelijk komt snel die overwinning, want dat heeft Club Brugge nodig.”

Zuivere strafschop

Collega Bernd Hollerbach was zeer tevreden over de collectieve prestatie van zijn team. “De eerste twintig minuten kwamen we niet in ons spel. Toch konden we opnieuw uitpakken met een stevig blok en gaven weinig weg. Club Brugge kreeg enkele kansen en kon op voorsprong klimmen. Net voor hun doelpunt kregen wij de beste kans. Bruno lanceerde knap Hayashi en die knalde voorlangs. Negen minuten voor de rust werd Hayashi vlak voor doel tegen de vlakte gewerkt door Odoi. Ref Laforge zag er geen graten in. Hallucinant! Ik begrijp ook niet dat bij zo een belangrijke fases de VAR niet kan of mag ingrijpen. Ik zal nu maar zwijgen, voordat ik een schorsing krijg. Na de rust werden wij de betere ploeg en speelden knap voetbal. De 6000 toeschouwers hebben zeker genoten. We konden Brugge onder druk zetten en dit gelijkspel is zeker oververdiend. Hopelijk kunnen mijn jongens dat zondag opnieuw brengen met de komst van AA Gent.”

Goalgetter Gianni Bruno

Topschutter Gianni Bruno blijft maar scoren. In Eupen was hij aan het feest en vanavond scoorde hij de verdiende gelijkmaker als een echte sluipschutter tegen Club Brugge. Goed voor zijn tiende treffer van het seizoen.

“De eerste twintig minuten toonden we teveel respect voor Brugge”, stelde een steeds nuchtere Gianni Bruno. “Vlak voor het ongelukkig tegendoelpunt kregen we een unieke kans om op voorsprong te klimmen. Na de rust werden wij de betere ploeg. Een knappe collectieve prestatie en dit gelijkspel is zeker niet gestolen. Ik kan leven met deze puntendeling, al waren de beste kansen voor ons en is het zeker jammer dat we geen drie punten hebben gesprokkeld.”

AA Gent

“Zondag krijgen we AA Gent over de vloer”, weet de 31-jarige Luikenaar. “Deze prestatie is hoopgevend om de Buffalo’s te verslaan. Of we moeten mikken op Play-off 2? We staan op een knappe zevende plaats en moeten blijven verder werken op deze manier. Niet naar de rangschikking kijken, maar leven van wedstrijd tot wedstrijd. Dit STVV is zeker bekwaam om bij de eerste acht te eindigen”, besluit de huurling van AA Gent.