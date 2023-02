Gianni Bruno en STVV gaan nipt onderuit in het zwarte land: “Op basis van de tweede helft een verdiende zege voor Sporting Charleroi”

Op Mambourg kregen we in de laatste elf ontmoetingen vijf keer een brilscore. T1 Bernd Hollerbach koos voor Eric Bocat in de plaats van Aboubakary Koita. Achteraan blijft de 19-jarige Matte Smets het vertrouwen krijgen van de Duitse coach. Beide ploegen kozen voor zekerheid en het was STVV dat snedig uit de startblokken schoot. De eerste dreiging kwam van een bedrijvige Frank Boya. Sporting Charleroi kon alleen wat gevaar creëren via Bayo. Op het halfuur was de beste kans voor de Kanaries. Knappe combinatie Boya naar Bruno en die kon uithalen, maar doelman Koffi had een knappe reflex in huis.

Sterke Gianni Bruno

“Na een nul op zes moesten we dringend punten sprokkelen”, stelde de topschutter van STVV, Gianni Bruno met elf stuks. “Onze organisatie stond op punt. We gingen druk zetten waar het nodig was. Meestal zijn de duels tegen Charleroi stevig en gesloten. Veel doelgevaar kregen de supporters niet te zien. Het was uiteraard niet gemakkelijk in de aanval. In de eerste helft besloten wij twee keer tussen de palen, aan de overkant lukte dat niet. We gaven dus weinig weg. Alleen jammer dat ik rond het halfuur mijn grote kans niet kon benutten. Het was een mooie combinatie met Boya, maar doelman Koffi kon mij het scoren beletten.”

Te weinig na de rust

“Na de rust behielden we aanvankelijk vrij gemakkelijk de controle”, vervolgt Luikenaar Bruno, die een kwartier voor tijd werd vervangen. “Tot twintig minuten voor tijd Mbenza kon uithalen. Onze doelman Schmidt kon afweren. Zorgane kon in het geharrewar profiteren om te scoren. De Zebra’s klommen hier op een lucky manier op voorsprong. Daarna kreeg Reitz de kans op de gelijkmaker, maar zijn poging werd afgeblokt door Zorgane. Voorts konden we te weinig brengen in die tweede helft. We kwamen nog enkele keren goed weg. Een doelpunt van Knezevic werd afgekeurd en Charleroi kreeg nog een aantal goede kansen. Tja, we moeten niet bezig zijn met play-offs 2. Na een nul op negen is het dringend tijd om ons te herpakken. Hopelijk kunnen we dat in de match van het jaar met komende zondagnamiddag op Stayen de derby tegen leider RC Genk.”

Lees ook: meer voetbal in de JPL