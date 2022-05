Gianni Baeckelandt neemt met degradatie afscheid van Handzame en het voetbal: “Ik had het graag anders gezien, maar ik heb me hier altijd geamuseerd”

VOETBAL 1A Michael Ngadeu wil goed eindigen met AA Gent: “Winnen voor onze eer en die van de club”

AA Gent heeft z’n zinnen gezet op de winst in play-off 2. Na het binnenhalen van de Beker van België leken sommigen aan de motivatie van de Buffalo’s te twijfelen, maar dat wil het team absoluut de wereld uithelpen. De knappe terugkeer vorig weekend in de tweede helft op bezoek bij Charleroi was een eerste stap, nu willen Ngadeu en co. ook tegen KV Mechelen tonen dat het Gent menens is.

18:35