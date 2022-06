Gianluca Pollefliet wint in Ardooie: “Met vertrouwen naar de Omloop en het EK”

Wielrennen beloftenNa een goed voorjaar heeft Gianluca Pollefliet de wedstrijdactiviteiten even mogen afbouwen, maar intussen is de Hammenaar helemaal klaar om er deze zomer weer in te vliegen. In Ardooie was hij de sterkste van een kopgroep van zeven vluchters. In de sprint haalde de renner van Lotto-Soudal U23 het van de Nieuw-Zeelander Oliver Grave en Aäron Vervaeke.

Het koersscenario in Ardooie pakte gunstig uit voor Gianluca Pollefliet. “Er waren premiesprinten, waardoor er wel gekoerst werd. Anderzijds was het moeilijk om weg te geraken uit het peloton. In de voorlaatste ronde konden zes renners zich toch afscheiden. Aanvankelijk was ik niet mee, maar bij het ingaan van de laatste ronde vond ik toch aansluiting. Vermits er nog een late uitval was moest ik de sprint van ver al aangaan. In de laatste rechte lijn heb ik met mijn snelheid uiteraard een extra wapen.”

Goed seizoen

Deze winter stapte Gianluca Pollefliet over naar Lotto-Soudal U23. Van die zet heeft hij nog geen moment spijt gehad. “In het begin van deze campagne kon ik onmiddellijk enkele mooie resultaten neerzetten. Nadien heb ik even wat gas teruggenomen om me dan weer te focussen op het komende Europese kampioenschap op de piste. Bij Lotto-Soudal U23 ben ik bij een topteam terechtgekomen. Ik hoef enkel maar op de pedalen te trappen. Ook wat de sfeer betreft, zit het goed.”

Mooie uitdagingen

Er wachten Gianluca Pollefliet de komende weken enkele mooie uitdagingen. “Volgend weekend is er de Omloop. Daar zou ik graag een goed resultaat neerzetten. Een week later werk ik het EK op de piste af. In het Portugese Anadia zal ik deelnemen aan de afvalling, de ploegenachtervolging en de ploegkoers. Die laatste koers zal ik aan de zijde van Tuur Dens rijden. Ik zak in ieder geval met het nodige vertrouwen af naar de Omloop en het EK. Die afwisseling van koersen vind ik bijzonder leuk. Als ik me voorbereid op de piste, moet ik er wel voor zorgen dat ik het duurwerk blijf onderhouden. Toch zijn er ook parallellen. Op de piste lever ik intensieve inspanningen van vier minuten. De hellingen in Omloop zijn gelijkaardig van tijdsduur.”