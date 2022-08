Gianluca Pollefliet wint etappe in Haasdonk, Noor Sebastian Larsen neemt groene leiderstrui over

Beurtrol voor sprinters

Niet evident want in de selectie van het team voor deze vijfdaagse Ronde van Oost-Vlaanderen zitten met Pollefliet en Van de Paar twee snelle mannen. “We doen het met een beurtrol”, verduidelijkte Pollefliet. “Vrijdag was het voor Jarne Van de Paar, vandaag voor mij. Vier- tot vijfhonderd meter van de streep waren er nog twee bochtjes, daarna een lange rechte lijn. Mijn ploegmaats namen het peloton op sleeptouw. Geen enkele ander team kwam over ons. Jarne Van de Paar zette mij op 180 meter van de streep af. Een koud kunstje om het met zo’n perfecte lead-out af te maken. Ik had nog wat overschot.”

De Meester leider af

“Dat zou best kunnen, maar in deze Ronde van Oost-Vlaanderen kan het even goed op het vlakke gebeuren”, aldus Pollefliet. “Als ploeg gingen we tijdens de openingsrit in Nevele in de fout. Twee ritzeges hebben we nu wel al. Het is de bedoeling Luca Van Boven aan de eindzege te helpen, maar dat wordt niet evident. De andere teams moeten enkel Luca in de gaten houden. Omdat in Nevele niemand anders van Lotto-Soudal in de eerste groep zat.”