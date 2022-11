Gianluca Pollefliet start dinsdag als benjamin in Zesdaagse van Gent: “Ik ben klaar voor de grote slag”

Voor de twintigjarige Gianluca Pollefliet wordt de Zesdaagse van gent ongetwijfeld een mooi avontuur. “Vorig jaar reed ik nog rondjes met de U21, nu mag ik met de grote jongens mee strijden. Onze jongerenzesdaagse vorig jaar zal ongetwijfeld meegespeeld hebben in onze selectie. Twaalf maanden geleden domineerden we de zesdaagse van de eerste dag tot de laatste. Ergens hoopten we op deelname bij de profs, maar evident is het niet voor twintigjarige renners. Het had gekund dat we beiden aan een doorwinterde routinier werden gekoppeld. Blijkbaar heeft tornooidirecteur Christophe Sercu veel vertrouwen in ons door ons samen de baan op te sturen. Dat geeft een fijn gevoel. Ik ben klaar voor de grote slag.”

Momenten kiezen

Supporters moeten beiden voeten op de grond houden. Gianluca Pollefliet bevestigt. “Dit jaar zullen we heus niet van de eerste tot de laatste dag op kop rijden (lacht). In de ploegkoers proberen we te volgen en af en toe eens een rondje mee te pakken. In de nevenonderdelen kunnen we ons misschien af en toe eens onderscheiden. De 500 meter of de baanronde lijken me de beste kansen daartoe te bieden. Vorig jaar waren we als belofte al niet ver van de tijden van de profrenners. Toen reden we met een lichter verzet.”

Kinderdroom

Gianluca Pollefliet was als kind al aanwezig op de Zesdaagse van Gent. “Ik kan me niet herinneren dat ik één editie heb overgeslagen. Eén uitgesproken idool had ik niet, al had ik wel bewondering voor Mark Cavendish. Die streed meermaals aan de zijde van Iljo Keisse. Die is nu aan zijn laatste six bezig in Gent. Op zich vind ik het wel een leuk gegeven: hij zet een punt achter zijn carrière en wij beginnen aan onze carrière. Ik vind Iljo trouwens een fijne gast. Hij is zeer spraakzaam tegen jonge renners. Wie mijn favorieten voor deze editie zijn? Volgens mij wordt het een open strijd. De Vylder-Ghys zullen hoog eindigen, maar ik verwacht ook wel stevige concurrentie van Havik-Van den Bossche en De Buyst-Keisse. Na de zesdaagse mag ik tien dagen rust in acht nemen.”