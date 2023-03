Gianluca Pollefliet knap tweede in Nederlandse Rucphen: “Misschien moest ik iets vroeger de sprint beginnen”

Wielrennen beloftenGianluca Pollefliet (21) is goed aan het seizoen begonnen. In de Nederlandse Dorpenomloop kwam hij als tweede over de finish. In een sprint met drie moest hij enkel onze landgenoot Laurenz Rex laten voorgaan. Deze mooie ereplaats in een internationale UCI-koers is een mooie start van de wegcampagne, al blijft de Hammenaar ook oog hebben voor de piste.

De Dorpenomloop in Rucphen werd een zware dobber voor het peloton. Gianluca Pollefliet knikt instemmend. “Een hele dag was het oorlog. De wind zorgde voor waaiervorming en dat maakte het lastig. Op geen enkel moment viel de koers stil. Uiteindelijk ontstond er een kopgroep van een dertigtal renners, maar dat aantal bleek nog te veel te zijn. De kopgroep werd uitgedund tot een twaalftal vluchters. Vanuit die kopgroep kon ik in de finale met twee kompanen wegrijden. Met Laurenz Rex en de Italiaan Andrea Raccagni had ik twee sterke renners aan mijn zijde.”

Spannende sprint

Hoewel Gianluca Pollefliet niet van de traagste is in het peloton, moest hij de overwinning toch laten aan Laurenz Rex. Ontgoocheld? “Helemaal niet, ik ben tevreden over mijn race en mijn conditie. Natuurlijk had ik graag gewonnen, maar Rex is geen pannenkoek. Een echte sprint kon je het niet meer noemen. Daarvoor was iedereen te moe. We zetten ook met zijn allen ongeveer tegelijk aan. Veel tactiek kwam er niet aan te pas, want de achtervolgers waren niet ver weg. Misschien moest ik iets vroeger de sprint beginnen, maar dat is praat achteraf. Uiteindelijk was het verschil aan de meet wel beperkt.”

Programma

Gianluca Pollefliet was in Rucphen pas aan zijn tweede wegwedstrijd toe. “Na de Zesdaagse van Gent heb ik een korte rustperiode ingelast. Daarna volgde de opbouw. Mijn winter was prima. Op de piste waren er enkele goede momenten. Vorige week hervatte ik op de weg met de Prix de Lillers. Volgende vrijdag is er de Youngster Coast Challenge. Nadien volgt Olympia’s Tour in Nederland. Daarna wordt het wegprogramma even onderbreken voor de Nations Cup op de piste in Milton. Op de weg wordt hervat in de Ronde van Bretagne.”

