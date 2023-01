Gianluca Cardoen (VC Ardooie): “Zonder druk proberen zo lang mogelijk aan te klampen”

Het seizoen van VC Ardooie kan alvast niet meer stuk. VC Ardooie pakte de eersteperiodetitel en is meteen zeker van een eindrondeticket. Met slechts één nederlaag zijn ze aan een formidabel seizoen bezig en door een reeks van 13 wedstrijden zonder nederlaag blijven we in koers voor de titel en zijn SV Bredene en Jong Male de concurrenten van dienst. “We zijn inderdaad aan een opmerkelijke campagne bezig”, lacht de 24-jarige Izegemnaar Gianluca Cardoen, die net voor een vierde seizoen bij VC Ardooie bijtekende. “Een rustig seizoen in de middenmoot van het klassement was het objectief maar we presteren nu toch wel hoog boven de verwachtingen. Mooi meegenomen alvast want het is wekelijks voor geheel de club dubbel en dik genieten.”

Mooie zege op Heist

“Zaterdagavond hebben we onze goede reeks alvast verder gezet door met 1-3 te gaan winnen op Heist. De kustformatie is een typische thuisploeg zodat we zeker op onze hoede waren voor onze tegenstander. We kwamen via een strafschop 1-0 achter maar vochten in blok terug. In de slotfase van de match scoorden we nog drie keer zodat we er drie heel belangrijke punten konden meepakken. In de stand blijven we in die bovenste regionen hangen.”

Geen druk

VC Ardooie krijgt de komende twee weken twee leuke thuisderby’s voorgeschoteld. “Komend weekend ontvangen we Dosko Beveren en dat is natuurlijk een speciale match voor onze Dieter Devos. Een weekje later komt dan FC Lichtervelde op bezoek. Twee leuke en interessante derby’s en uiteraard willen we op ons goed elan doorgaan. Binnen drie weken is er dan immers de topper op SV Bredene. SV Bredene is in onze reeks uiteraard de te kloppen ploeg en heeft zeker en vast het sterkste team van de reeks en de druk bij hen is zeer groot. Wij daarentegen kunnen week na week ontspannen aan onze wedstrijd beginnen want voor ons is dit seizoen nu al een fantastisch succes. Dat neemt niet weg dat we zonder druk zo lang mogelijk proberen aan te klampen.”