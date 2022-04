Gianluca Cardoen (VC Ardooie): “De eerste keer dat ik vier keer scoor!”

In tweede provinciale A zet VC Ardooie de opmars verder. Zondag werd er met 4-3-cijfers gewonnen van SVD Kortemark zodat de ploeg van Pieter-Jan Ghyselen nu kan terugblikken op een puike 18 op 21. In de stand prijkt VC Ardooie nu op de tiende plaats met een ruime marge op de ploegen in degradatiegevaar. Man van de match zondag werd de 23-jarige Gianluca Cardoen, die de vier Ardooise goals voor zijn rekening nam.

VC Ardooie leek dit seizoen lange tijd een vogel voor de kat in tweede provinciale A maar de Ardooienaars sloegen keihard terug en zijn op drie speeldagen van het einde zo goed als gered. De 23-jarige Gianluca Cardoen, woonachtig in Herstberge en beroepshalve vertegenwoordiger, werd zondag de absolute blikvanger. “Ik speel op de linkerflank en had dit seizoen nog maar één doelpunt gemaakt”, weet de aanvaller, die voor volgend seizoen reeds bijtekende. “Nu scoorde ik er tegen Kortemark vier in één keer en dat is de eerste keer dat ik in één wedstrijd zo vaak raak trof. Super leuk maar vooral ook tof dat het mijn ploeg drie heel belangrijke punten opleverde. Kortemark was in de degradatiestrijd nog een rechtstreeks concurrent van ons zodat winst in dit zespuntenduel voor beide teams van vitaal belang was. Het werd finaal een bloedstollende partij met een spectaculaire 4-3 als eindresultaat.”

Super reeks

“We kenden dit seizoen al de nodige tegenslag en waren in feite onverwacht op die laatste plaats beland. Iedereen bleef er echter steevast in geloven dat we ons zouden redden zodat we nooit de moed hebben opgegeven. Met succes want we zijn nu aan een heel sterke reeks bezig. We boekten een uitstekende 18 op 21 en in die laatste zeven wedstrijden was het enkel maar leider Veurne die ons de punten kon afsnoepen. Zelfs tegen de lijstaanvoerder verdienden we niet om te verliezen.”

Focus behouden

“In de stand deden we de voorbije weken gouden zaken en we zijn nu zo goed als zeker gered. Enkel mathematisch staat het behoud wellicht nog niet vast maar we blijven onze focus behouden. We trekken nog naar Club Roeselare en Houthulst en sluiten de competitie thuis tegen de buren van VV Tielt af. Aan die goede reeks willen we in elk geval nog een mooi verlengstuk breien.”