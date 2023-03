Gian Geladé begint met Dessel opnieuw aan ‘Engelse week’: “Plaats in de middenmoot moet ons doel zijn”

Voetbal eerste nationaleBij Dessel Sport kunnen ze met vertrouwen aan een opnieuw drukke periode beginnen. Nauwelijks enkele weken na de eerste ‘Engelse week’ staan de Kempenaars in eerste nationale weer aan de vooravond van drie wedstrijden in zeven dagen. Met de komst van Visé staat zaterdagavond het tweede duel op rij tegen een Waalse tegenstander op de affiche.

Stap voor stap is Dessel bezig om de kelder van het klassement achter zich te laten. Na vier wedstrijden zonder nederlaag is er een kloof met de onderste regionen van het klassement. “Het feit dat we intussen wel vele weken op een voltallige kern kunnen beschikken, is een heel belangrijk gegeven”, zegt doelman Gian Geladé. “Het zorgt ervoor dat er een gezonde concurrentie aanwezig is. Dat was in de eerste ronde, met de diverse afwezigen, niet altijd het geval. Die motivatie stuwt de groep in de goede richting. Als je dan, zoals vorige zaterdag, in het slot van de wedstrijd de zege over de streep kan trekken, geeft dat bijzonder veel voldoening.”

Vertrouwen

Ook voor een doelman is stabiliteit een belangrijk gegeven. “Ik moet niet onder stoelen of banken steken dat ik in het begin van het seizoen een moeilijke periode heb gehad. Net als de ganse groep ben ik in de loop van de competitie geëvolueerd en gegroeid. Ik ben trots dat ik reeds acht keer de nul op het bord heb kunnen houden. Een tendens die ik de komende weken hoop voort te zetten.”

Middenmoot

Met Visé komt zaterdag een tegenstander uit de middenmoot op bezoek. “De meeste Waalse tegenstanders hebben profs in hun rangen rondlopen. Ik heb geen idee of dat bij Visé eveneens het geval is. Persoonlijk lig ik daar ook niet van wakker. Uiteindelijk hebben we tegen de beloften van Charleroi, La Louvière en Olympic goede resultaten neergezet. Daar kunnen we ons aan optrekken.”

De Desselse doelman uit Genk verwacht dat zijn team de komende weken nog wat plaatsen in het klassement zal opschuiven. “We moeten de ambitie hebben om vooruit te kijken. Na de duels tegen Visé, Heist en Tienen kunnen we opnieuw een balans opmaken. Een plaats in de middenmoot mag een terechte ambities zijn.”

