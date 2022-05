Ghislain Cordeel wil dit jaar schitteren in de Porsche Carrera Cup Benelux

We spreken de oudere broer van de F2-rijder Amaury Cordeel tijdens de trainingen van de eerste manche van de Porsche Carrera Cup Benelux op het wereldvermaarde Spa-Francorchamps. Ghislain Cordeel rijdt voor het Nederlandse Team GP Elite en is dit jaar het speerpunt van deze zeer ervaren structuur. “Ik begin inderdaad aan mijn tweede seizoen en dus zijn de ambities ook bijgesteld, zeker nadat ik deze winter de kans kreeg om heel wat in het Midden-Oosten te rijden en dus de nodige kilometers op te doen. Ik heb tijdens de kwalificaties van de eerste race een derde en tweede tijd neergezet en dat is mijn ambitie voor de rest van het jaar. Ik wil echt iedere race vooraan zitten, zowel tijdens de trainingen als in de races zelf. Er is één uitgesproken favoriet en mijn plaats moet daar net achter zijn.”

Allemaal identiek

“Maar vooral is het een zeer eerlijke competitie omdat je net allemaal over identiek materiaal beschikt”, aldus Cordeel. “Dat betekent dat de competitie zeer intens is en bovendien zijn het zuivere sprintwedstrijden, zonder pitstops of rijderwissel. Het is hard gaan van start tot finish. Ik wil op termijn wel andere en langere races rijden, maar in een eerste fase wil ik met op deze competitie of iets soortgelijk toeleggen. Ooit wil ik in Le Mans aan de start staan, maar dat zijn toekomstplannen. Bovendien is deze competitie het beste wat er op dit moment in de autosport in de Benelux te vinden is. Bovendien hebben de organisatoren een sterke kalender samengesteld, met de FIA WEC in Spa-Francorchamps, de ADAC GT op Circuit Zandvoort, sterke nationale meetings in Zolder en Assen, en tot slot de European Le Mans Series op Barcelona en de DTM-finale in Hockenheim.”