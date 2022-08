Geslaagde overstap van vrouwen 2 naar topreeks voor Nanou Thys: “Veel beter dan verwacht”

Vorig jaar werd ze nationaal criteriumkampioen in de tweede reeks van de vrouwen en intussen vond de 15-jarige Nanou Thys (TC Diest) uit Laakdal ook al mooi haar weg op het Belgian Circuit. In die mate zelfs dat ze reeds twee toernooien op haar naam schreef. “Het aanvallender tennis werpt zijn vruchten af”, zegt Thys.

Nanou Thys sloeg haar eerste tennisballen op TC Laakdal en maakte op prille leeftijd de overstap naar de tennisschool van TC Diest. In Diest wordt ze begeleid door Steffi Distelmans, Michiel Anthuenis en Benny Vanhoudt. Vorig jaar kroonde de 15-jarige Thys zich op de banen van De Boneput in Bree zich tot nationaal criteriumkampioen bij de vrouwen 2. In de Limburgse Masters versloeg ze in finale Britt Brebels, in de nationale eindronde werd het winst na een driesetter tegen Shannon Bovy. “Die nationale titel was toch zeer speciaal”, aldus Thys, die straks in Diest naar het vierde jaar Sport-Wetenschappen gaat. “Tot dusver mijn leukste moment om op terug te blikken.”

Aanvallender

De overstap naar de vrouwen 1 – en dus de toernooien om het Belgian Circuit – verliep vlot voor Thys. Begin dit jaar won ze het toernooi van Bercuit en zondag bleek ze nog de beste op TC Ter Linden in Edegem. Ze versloeg er in finale generatiegenote Luka Van Cotthem met 6-4, 6-1. Vorige maand bereikte Thys ook al de finale op haar thuisclub Diest en versloeg ze tijdens dezelfde week op TC Mol met Helena Verbeeck en Charlotte Swaans twee speelsters die op de nationale ranking binnen de top vijftig staan. “Het gaat allemaal beter dan verwacht”, glimlacht Thys. “Ik had me nog niet aan deze prestaties verwacht. Op welk vlak ik vooral progressie maakte ? Ik ben dit seizoen vooral wat aanvallender aan het tennissen. Het is allemaal wat steviger geworden. Ook op mentaal vlak maakte ik vorderingen. Vorig jaar durfde ik al eens een match ‘laten hangen’. Nu is het nog niet perfect, maar toch al stukken beter (lacht).”

Op Metallic tegen Oyen

Deze week bereikte Thys de hoofdtabel op het viersterrentoernooi van Metallic TC in Pelt. In de achtste finale werd ze meteen gekoppeld aan de als tweede geplaatste Sofie Oyen, al jarenlang één van de hoofdrolspeelsters op het Belgian Circuit. “Ik vond het niet erg om al zo snel tegen Sofie uit te komen”, aldus Thys. “Dat zijn matchen zonder druk. Op voorhand weet je toch dat je niet kan winnen. Je kan alleen maar hard je best doen en zoveel mogelijk games proberen te veroveren. Met 6-2, 6-2 ben ik daar toch in geslaagd. Een mooie leerschool.”

Zaterdag speelt Thys met het vrouwenteam van Diest de halve finale van de tweede nationale interclubafdeling op Tenkie Park. Volgend seizoen hoopt ze de toernooien om het Belgian Circuit met de ITF-juniorentoernooien te combineren.