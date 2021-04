Geschorste Wouter Vrancken ambitieus: “We willen Europe play-offs winnen”

Voetbal 1AGeen Wouter Vrancken in de dug-out zondag tegen AA Gent. Hij is geschorst nadat hij op de laatste speeldag van de reguliere competitie in Kortrijk z’n vijfde geel van het seizoen pakte. Dat weerhoudt hem er niet van ambitieus te zijn. “Wij willen de play-offs winnen. Zo simpel is het.”

KV Mechelen start zondag met één doel aan de Europe play-offs: winnen en een Europees ticket afdwingen. Dat maakte Wouter Vrancken duidelijk op z’n persconferentie. “De top acht halen was de ambitie dit seizoen en we zijn blij dat we erbij zijn. Maar in de play-offs telt maar één ding: winnen. Zomaar meedoen om mee te doen, dat vind ik maar niets. We gaan er vol voor”, sprak de coach van Malinwa z’n ambitie uit. “De druk ligt het minst bij ons. Oostende wil het goede seizoen bevestigen, voor Standard en AA Gent is het van moéten. Maar we leggen onszelf wel interne druk op. Wij willen de play-offs winnen. Zo simpel is het. Als we zondag bij Gent - de grote favoriet - iets kunnen rapen, dan zal dat een enorme boost geven en dan doen we helemaal mee.”

Hijzelf zal zondag in de Ghelamco Arena niet in de dug-out zitten door een schorsing. “Ik mag niet in de neutrale zone komen en ook niet in de kleed­kamer tijdens de rust. Ik zal wel ergens in een tribune achter glas zitten. Natuurlijk is het vervelend, maar ik ben vooral blij dat we play-offs spelen.”

Quote We zullen het ook volgend seizoen met beperkte middelen moeten doen Wouter Vrancken

En zo doet KV Mechelen na de bekerwinst in 2019 en zesde plek vorig seizoen wéér mee voor Europees voetbal. Sportief is Malinwa uitgegroeid tot een stabiele club - Vrancken en de sportieve cel mogen zich op de borst kloppen. De club een subtopper noemen, dat wil Vrancken nog niet. “Daarvoor moet je over de nodige budgetten beschikken, en dat is op dit moment niet het geval.”

Volledig scherm © Belga

Kapitaalsverhoging

Er ligt wel een kapitaalsverhoging van 5 tot 10 miljoen euro op tafel bij KV Mechelen, maar het is niet zeker of dat geld naar het sportieve gaat, geeft ook Vrancken aan. “Ik weet niet of dat ons sportief sterker zal maken. De voorbije seizoenen hebben we ook 12 à 13 miljoen euro binnengehaald aan uitgaande transfers (denk aan Vranckx en Kaboré, red.)... Maar goed, als die kapitaalsverhoging er komt, zal dat de stabiliteit van de club ten goede komen, wat in deze tijden belangrijk is.”

Nog dit: Vrancken blijft aansturen op het behouden van Lucas Bijker en Igor de Camargo - straks allebei einde contract. “Kijk, we zullen het ook volgend seizoen met beperkte middelen moeten doen en creatief met onze centen moeten omspringen. Daarom moeten we goed beseffen wat we al in huis hebben”, doelt Vrancken op Bijker en De Camargo. “Zonder budget is het niet vanzelfsprekend om spelers te vinden die béter zijn.”

Volledig scherm Lucas Bijker © Photo News