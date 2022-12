Geschorste Frank Belmans gaat in Tienen op zoek naar eerste uitzege met Hoogstraten: “Na alle tegenslagen van de laatste weken kunnen we een opsteker gebruiken”

voetbal eerste nationaleAls Hoogstraten zich nog wil redden, zal het toch dringend punten moeten beginnen pakken. Te beginnen zondag op bezoek bij het nummer veertien uit de stand Tienen. De Rooikens kunnen daarvoor in de dug-out wel niet rekenen op coach Frank Belmans, die begin deze week te horen kreeg dat hij tot 31 december geschorst is.

Belmans zou na de beladen match tegen Heist een dikke maand geleden de lijnrechter een duw hebben gegeven, maar ontkent dat zelf met klem. “In het verslag van de scheidsrechter staat niet alleen letterlijk dat er geen handtastelijkheden gebeurd zijn. In eerste instantie vroeg het bondsparket ook een schorsing van slechts vier weken, maar het sportcomité maakte daar twee weken later ineens acht maanden van”, aldus Belmans. “Dat is echt te belachelijk voor woorden. Zeker omdat de argumenten waarop ze zich baseren op niks slaan.”

Zwaar gepakt

De aanvankelijke schorsing van acht maanden werd in beroep herleid tot 31 december effectief en een voorwaardelijke schorsing tot juni 2023. “Dat is zo’n typische compromis met de bedoeling dat iedereen dan tevreden is, maar dat ben ik totaal niet. Het gaat gewoon om het principe. Als er niks gebeurd is, moet je ook niemand schorsen. Daarom voel ik me ook zwaar gepakt. Bovendien moet het respect van twee kanten komen en dat mis ik overduidelijk in heel dit bizarre verhaal.”

Ondertussen wacht rode lantaarn Hoogstraten al bijna drie maanden op een nieuwe zege. “Hoewel we duidelijk een stukje kwaliteit missen, kan ik alleen maar respect hebben voor mijn groep. We spelen bijvoorbeeld zeker niet altijd even slecht, maar we hebben gewoon nooit het geluk eens aan onze kant. Zo hebben we dit seizoen al negen keer met amper één goal verschil verloren. En dan nog vaak in de laatste minuten ook, waardoor het nog extra pijnlijk is.”

Mentaal oplapwerk

Belmans hoopt dit weekend in Tienen eindelijk eens loon naar werken te krijgen met de Rooikens. “We kunnen echt wel een opsteker gebruiken na alle tegenslagen van de laatste weken. Zeker omdat het al een heel seizoen bezig is. Zo verloren we op de openingsspeeldag tegen de beloften van OHL door een late goal onverdiend met 1-0 en dat is eigenlijk gewoon blijven duren, waardoor ons elke week opnieuw serieus wat mentaal oplapwerk wacht. Daarom moeten we voorlopig ook niet te veel meer met het klassement bezig zijn, want dan worden we alleen nog maar depressiever. Laat het ons maar gewoon van week tot week bekijken.”

Meer lezen: voetbal in 1N